Muzealnicy proszą o pomoc w identyfikacji skarbu z XIX wieku znalezionego w lesie [GALRIA]

Pracownicy Muzeum Kresów w Lubaczowie dokładnie opisują jak trafiono na monstrancję, którą odkopano we wsi Łukawiec na terenie leśnym - Ten zabytkowy przedmiot znaleziony został na terenie Leśnictwa Łukawiec w obrębie Nadleśnictwa Lubaczów. Ukryty był w płytkim dole na skraju zalesionego wyniesienia opadającego w dolinę, którą biegła niegdyś droga łącząca Łukawiec z położoną w sąsiedztwie wsią Dąbrowa. Po zgłoszeniu odkrycia zebrana komisja z udziałem leśników, pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu i Muzeum Kresów w Lubaczowie, podjęła decyzję o przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych, mających na celu wydobycie obiektu -czytamy w opisie. -Po odkopaniu i wstępnym oczyszczeniu przeprowadzono wstępne oględziny znaleziska. Ustalono, że monstrancja została ukryta po wcześniej podzieleniu jej na trzy zasadnicze części: eliptyczną stopę, trzon w formie nodusa i promienistą glorię z rezerwaculum, czyli przeszkloną puszką na hostię (niestety nie zachował się tzw. melchizedech w formie półksiężyca na osadzenie samej hostii). Poszczególne elementy przetrwały różnym stanie. Najwięcej uszkodzeń i ubytków występuje w części promienistej glorii. Obiekt wykonany został ze złoconego i srebrzonego mosiądzu. Stopa i nodus są odlewane, bogato zdobione ornamentami roślinnymi. Na zwieńczeniu glorii zachowała się plakieta z wizerunkiem Trójcy Świętej ujęta przez dwa adorujące anioły, a całość wieńczy korona. Ustalono wysokość monstrancji na około 60 cm- opisują pracownicy Muzeum Kresów w Lubaczowie .

Obecnie trwają wstępne prace konserwatorskie prowadzone przez pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie, do którego elementy monstrancji trafiły po odnalezieniu. Oględziny zabytku pozwalają stwierdzić, iż jest to niezwykle interesujący przykład rzemiosła artystycznego z XIX wieku. Zagadką jak na razie pozostaje pochodzenie tego obiektu i powiązanie go z konkretną świątynią. Pracownicy Muzeum Kresów w Lubaczowie proszą - Współdziałając ze służbami konserwatorskimi i leśnikami zwracamy się do wszystkich osób, które posiadałaby informacje na temat losów tego interesującego znaleziska o przekazanie ich do lubaczowskiego muzeum- podsumowują.