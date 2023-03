Miał tysiące plików z pornografią dziecięcą. Marcin S. z zarzutami

Burze i wichury do 70 km/h. Tutaj w nocy spadnie śnieg [Prognoza IMGW na 31.03.2023]

Zdaniem śledczych Marcin S. miał być aktywny na forach, portalach i komunikatorach, które wykorzystywał do nawiązywania kontaktów, rozpowszechniania i sprowadzania pornografii dziecięcej.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że aktywna, wieloletnia działalność oskarżonego polegała na wymianie korespondencji w sieci i posiadanych przez niego treści pornograficznych z udziałem małoletnich z setkami innych użytkowników sieci - wyjaśnia Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Mężczyzna na dysku miał posiadać zawrotną liczbę 16 tys. plików z pornografią dziecięcą.

- Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zarzucił Marcinowi S. uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletnich, w tym przetworzonych i wytworzonych wizerunków małoletnich uczestniczących w czynności seksualnej, przechowywanie i sprowadzanie oraz posiadanie w celu rozpowszechnienia i rozpowszechnianie plików graficznych oraz wideo w liczbie ponad 16 tysięcy - przekazuje PK.

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi S. Postępowanie było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. 40-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego nie był dotychczas karany sądownie. Za zarzucone mu przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawiania wolności.

- Postępowanie zostało zainicjowane ustaleniami australijskiej i kanadyjskiej policji, a także struktur Interpol, zaangażowanych w ściganie i działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem treści związanych z seksualnym wykorzystaniem małoletnich, określanych, jako Child Sexual Abuse Material (CSAM) - dodał Dział Prasowy PK.

