Najazd rumuńskich grzybiarzy. Wkroczyli policjanci

Zaczął się wysyp grzybów, wrócili grzybiarze z Rumunii. W dniach od 29 września do 1 października strażnicy z nadleśnictw: Dukla, Kołaczyce i Strzyżów prowadzili wspólne patrole. Jak podaje RDPL Krosno, w niedzielę 1 października nałożono trzy mandaty na łączną kwotę 1200 zł dla obywateli Rumunii penetrujących lasy za grzybami, którzy złamali zakaz wjazdu do lasu w Barwinku i Daliowej. Akcja leśników "Jesień 2023" potrwa do 8 października. W swoim komunikacie leśnicy wspomnieli jeszcze złapanie na gorącym uczynku sprawcy kradzieży drewna oraz niebezpieczne zajście z udziałem kierowcy quada, które skończyło się obrażeniami dłoni u funkcjonariusza.

Również policjanci skontrolowali obozowiska rumuńskich grzybiarzy, którzy od kilku dni przebywają na dukielszczyźnie. Mundurowi z Krosna przeprowadzali weryfikację legalności pobytu obcokrajowców na terenie Polski, skontrolowali również sposób pozyskiwania grzybów i przestrzegania przepisów porządkowych przez zagranicznych grzybiarzy.

- Funkcjonariusze wylegitymowali około 120 obcokrajowców, którzy jeszcze przed świtem zamierzali wyruszyć do lasu. Ponadto, policjanci sprawdzili stan techniczny ich pojazdów oraz miejsca obozowania. Samochody wypełnione były pustymi skrzynkami oraz sprzętem biwakowym - podaje KMP Krosno w komunikacie.

