Najwyższy w Europie żuraw montuje iglicę na drapaczu chmur z Rzeszowa

Najwyższy budynek mieszkalny w Polsce

Aby taka operacja się udała, potrzebny jest specjalny sprzęt - i to nie byle jaki, bo największy w Europie żuraw! Przypomnijmy - najwyższy budynek mieszkalny w Polsce to rzeszowski apartamentowiec (220,67 m). Jeśli z sukcesem uda się zamontować iglicę na budynku, przegoni on Złotą 44 w Warszawie (192 m) oraz wrocławski Sky Tower (212 m). Początkowo miał on mierzyć 160 m, ale plany się zmieniły. Takiego budynku nie będzie miała nawet Stolica!

Główna wieża inwestycji Olszynki Park będzie liczyć 41 pięter, a druga, niższa 18 pięter. Obie nawiązują do miejsca, w którym zostały postawione - czyli okolicy rzeki Wisłok. Wyglądem przypominać mają dwumasztową łódź. Inwestycję realizuje deweloper Apklan, a za projekt odpowiada pracownia S.T. Architekci. Olszynki Park znajdują się w centrum Rzeszowa - co sprawia, że widoczny jest z wielu krańców miasta. Jedni są zachwyceni tak nowoczesną budową w samym sercu stolicy Podkarpacia, inni narzekają, że nie jest to odpowiednie miejsce dla takiej inwestycji.

Wieżowiec-gigant. Co znajdzie się w środku?

W przestrzeni budynków zaplanowano 292 apartamenty oraz część handlowo-usługową. Poza tym w drapaczu chmur znajdzie się pełnowymiarowy basen, strefa SPA czy strefa fitness. Do tego wielopoziomowy parking i szybkie windy. Deweloper obiecuje "prestiżowe restauracje i kawiarnie, luksusowe marki". Budynek ma mieć zapewnioną całodobową ochronę i monitoring części wspólnych. Zrobiło się jakby luksusowo.

Największy żuraw w Europie montuje iglicę na wieżowcu

Aby jednak powstały wszystkie prestiżowe przestrzenie, trzeba ukończyć budowę budynku. Ostatnim elementem, który zwieńczy budowę okazałej wieży jest ogromna iglica, która zwiększy wysokość apartamentowca ze 160 na 220 metrów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie specjalny żuraw - największy w Europie! Jak donosi deweloper Apklan, mierzy on 195 metrów. Wysokość pod hak wynosi 187 metrów. Trzeba przyznać - praca żurawia robi wrażenie. Deweloper zamieścił nawet w mediach społecznościowych krótki filmik prezentujący pracę ogromnego żurawia! Zobaczycie go poniżej tekstu.