Nowa inwestycja mieszkaniowa „Aleja Myśliwska” - wymarzone miejsce dla Twojej rodziny!

Inwestycja skrojona na miarę Twoich potrzeb

„Aleja Myśliwska” to kameralne osiedle przy ul. Myśliwskiej w Rzeszowie. Zaplanowane zostało z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie przyszłych mieszkańców. Mieszkania w niskiej zabudowie zapewnią nie tylko prywatność, ale i większy komfort życia przy znacznie mniejszym koszcie administracyjnym lokali. Trzypokojowe mieszkania o funkcjonalnym rozkładzie, idealne dla rodzin i par szukających większej przestrzeni. Dzięki nowoczesnemu podejściu do projektowania wnętrz mieszkania są jasne, przestronne i ustawne, a przemyślana infrastruktura osiedla zapewnia dostęp do wszelkich niezbędnych udogodnień. Osiedle w pełni nowoczesne i autonomiczne, teren będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Planowane są chodniki, zieleń oraz plac zabaw. Ponadto istnieje możliwość dokupienia garażu na obecnym etapie. To tylko niektóre z udogodnień planowanych na tej inwestycji.

Dlaczego warto inwestować właśnie teraz?

Na obecnym rynku nieruchomości obserwujemy rosnące ceny mieszkań oraz trudności w znalezieniu lokali w przystępnej cenie, szczególnie w dużych miastach. Kupując mieszkanie w tej inwestycji teraz stajesz się partnerem w budowaniu z Marland Deweloper, który udowadnia, że można połączyć jakość z atrakcyjną ofertą cenową, co jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy chcą mądrze zainwestować w przyszłość. Ta inwestycja stanowi doskonałą alternatywę dla osób, które cenią spokój i komfort życia, ale nie chcą nadwyrężać swojego budżetu. Mieszkania sprawdzą się również jako świetna inwestycja kapitału lub by zabezpieczyć swoje potomstwo, zwłaszcza kupując na pierwszym etapie przedsprzedaży gdzie deweloper udowodnił niejednokrotnie, iż można zaoszczędzić nawet do 25 %.

Deweloper z doświadczeniem i zaufaniem klientów

Marland Deweloper to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, która zrealizowała już wiele udanych projektów. Kierując się pasją i troską o potrzeby mieszkańców, dba o jakość każdego szczegółu inwestycji. Wybierając tą ofertę masz pewność, że inwestujesz w nieruchomość, która będzie służyć przez lata.

Zamieszkaj w miejscu, które pokochasz

Lokalizacja osiedla zapewnia dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, szkół, co czyni ten projekt idealnym miejscem do życia. Bliskość zieleni i brak wysokiej zabudowy wokół to dodatkowe atuty dla tych, którzy szukają spokojnego miejsca do zamieszkania, ale jednocześnie zależy im na bliskości miasta. „Aleja Myśliwska” to idealne osiedle mieszkań na peryferiach miasta, gdzie możesz skorzystać z pełnej infrastruktury, a tym samym poczuć przestrzeń i oddech natury .

Sprawdź ofertę!

Rozpoczęcie budowy to doskonały moment, by zapoznać się z ofertą i wybrać najlepsze mieszkanie dla siebie. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej lub kontaktu z biurem sprzedaży.

Zainwestuj w przyszłość swojej rodziny już teraz – postaw na jakość, komfort i atrakcyjną cenę z Marland Deweloper.

Szczegóły inwestycji sprawdź na stronie inwestora „Aleja Myśliwska”, lub dowiedz się dzwoniąc pod numer: 531 894 802.