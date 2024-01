Nowy podział Polski. Jasnowidz Jackowski zobaczył to jasno. "Nie leży w dobrym miejscu"

Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz z Człuchowa przekazał w rozmowie z "Super Expressem", co zobaczył w swojej wizji na 2024 rok w przypadku Rzeszowa. Nie są to jednak dobre wieści. - W ciągu najbliższych lat Polska będzie podzielona na 3 strefy. My od razu nie będziemy świadomi tego podzielania i nie będziemy tego czuć, ale potem się okaże, że Polska może być trzy narodowościowa, że to będzie cała Polska, ale pewne dwie narodowości będą chciały autonomiczności. Nadal tego jestem pewny – zapowiedział Jackowski, pytany o stolicę Podkarpacia.

Jego wizja odnośnie Rzeszowa jest bardzo niepokojąca. - Uważam, że Rzeszów nie leży w dobrym miejscu w Polsce na najbliższe wydarzenia. Chociaż nie wyobrażajmy sobie zaraz strasznych rzeczy, ale coś będzie niedobrego i będzie odróżniać Polskę zachodnią od Polski południowo – wschodniej – wyjaśnił.

Jasnowidz z Człuchowa mówił także, że to będzie zły rok dla całego kraju. W swojej wizji zobaczył kryzys finansowy, ale i także poważne zawirowania na scenie politycznej. Wyraźnie widział, że jeśli popularność Szymona Hołowni się utrzyma, to może on nawet zostać prezydentem Polski.

