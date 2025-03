i Autor: Shutterstock Obierz kurs na dobry zawód

Choć pracodawcy poszukują pracowników, to wiele osób nie może znaleźć pracy. Ten problem dotyczy w szczególności ludzi młodych. Powody to edukacja niedostosowana do potrzeb nowoczesnego biznesu i potrzeb rynku pracy, brak umiejętności i odpowiedniego wykształcenia. Dlatego, z pomocą funduszy europejskich, m.in. Krajowego Planu Odbudowy (KPO), powstają Branżowe Centra Umiejętności. Będą one przygotowywać do pracy w innowacyjnych branżach we współpracy z okolicznym biznesem. Nauka w nich jest bezpłatna.

Uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego. BCU łączą działania szkół, uczelni i pracodawców. To zaawansowane technologicznie placówki. Powstają przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i specjalizują się wdanej branży. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa działające w dziedzinie gospodarki, w której kształci BCU. Branżowe Centra Umiejętności będą prowadziły m.in.: branżowe szkolenia zawodowe dla uczniów i studentów firmowane i certyfikowane przez branżę, dotyczące najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie, przygotowanie nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się, egzaminy zawodowe i prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów. Będą tez upowszechniać innowacyjno-rozwojową wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową. Dzięki BCU kształcenie zawodowe w Polsce ma mieć światowy poziom, a absolwenci szkół w Polsce zyskają kompetencje przydatne dla pracodawców w Europie i na świecie. Kompetencje młodych ludzi mają też stanowić zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych kryzysów, takich jak pandemia covid-19. Centra już ruszają W Przemyślu działa BCU w dziedzinie pomocy społecznej. Organizuje szkolenia i kursy zawodowe dla osób młodych i dorosłych, które chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Wśród propozycji są: asystowanie osobie niepełnosprawnej, opieka nad osobą niesamodzielną, trening umiejętności społecznych, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz komunikowanie się z osobą niesamodzielną. W Jarosławiu powstaje BCU kształcące w dziedzinie elektroniki, zaś w dziedzinie energetyki w Nisku, gdzie zostaną stworzone innowacyjne pracownie oraz nowoczesny poligon szkoleniowy. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych powstaje przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Partnerami są Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ORLEN – Oddział PGNiG w Sanoku i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. i Autor: Shutterstock Obierz kurs na dobry zawód Innowacje w lotnictwie W Mielcu i Krośnie powstają BCU w dziedzinie lotnictwa. W Mielcu laboratoria będą wspierać rozwój kompetencji w takich obszarach jak: awionika lotnicza, symulatory lotów, procesy spawalnicze, kompozytowe struktury lotnicze oraz projektowanie i wytwarzanie. Tutejsze pracownie będą wykorzystywane do kursów i szkoleń w zakresie robotyki przemysłowej. BCU przy Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie będzie współpracować z: Lubelskim Klastrem Zaawansowanych Technologii Lotniczych, Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techn i k ó w Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (Krajowa Sekcja Lotnicza), Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Aeroklubem Podkarpackim Szkołą Lotniczą w Krośnie. Pojawią się tu kursy i szkolenia m.in. z: metrologii i obróbki skrawaniem, obsługi maszyn, projektowania CAD/CAM, programowania i obsługi sterowników PLC, programowania i obsługi robotów przemysłowych, obsługi dronów, praktycznego zastosowania EWIS w warsztacie, obsługi technicznej agregatów lotniczych, systemów awionicznych, obsługi technicznej lekkich samolotów, techniki napraw strukturalnych kompozytów, ciągłej gotowości do lotu – CAMO, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, napraw strukturalnych – blacharskich, z systemu zarządzania flotą samolotów – GEM FAM oraz z języka angielskiego technicznego w dokumentacji lotniczej. Uczestnicy otrzymają certyfikaty uznawane na rynku pracy. O OFERTĘ PYTAJ W PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Spytaj o możliwości i w najbliższym punkcie informacyjnym propozycje funduszy europejskich. Znajdują się one w: Rzeszowie, Mielcu, Krośnie i Przemyślu. Adresy, adresy e-mail, telefony i godziny otwarcia znajdziesz na stronie internetowej: funduszeue.podkarpackie.pl Weź udział w konkursie WorldSkills WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych dzięki prestiżowym międzynarodowym konkursom WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. W tym roku rywalizacja odbywa się w konkurencjach: meblarstwo, stolarstwo, technologia mody, odnawialne źródła energii (OZE), piekarstwo, frezowanie CNC, mechatronika, przemysł 4.0, fryzjerstwo, budownictwo cyfrowe/BIM, obsługa gości hotelowych, instalacje sanitarne i grzewcze, gotowanie, cukiernictwo, integracja robotów przemysłowych, mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych, układanie płytek ściennych i podłogowych, tynkowanie i systemy suchej zabudowy, malowanie i dekorowanie, inżynieria mechaniczna CAD. Zarejestrować się można przez stronę internetową worldskillspoland.org.pl. Finaliści zawalczą o udział w międzynarodowym konkursie WorldSkills Shanghai 2026. i Autor: materiały prasowe