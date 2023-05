Odkryj nową kolekcję w sklepach Stilex! To tutaj znajdziesz idealną sukienkę na imprezę okolicznościową

Anna i jej 15-letni syn Daniel spoczęli we wspólnym grobie. Wzruszający widok [ZDJĘCIA, WIDEO]

Łzy same cisną się do oczu

W nowym sezonie wiosenno-letnim w asortymencie sklepów Stilex pojawił się duży wybór sukienek damskich. Różne fasony, wzory i kolory. Do tego najróżniejszy wybór rozmiarów, zaczynając od rozmiaru 36, a kończąc na 54. A wszystko to w zgodzie z najnowszymi trendami.

Co jest na topie?

W tym sezonie bardzo modne są sukienki o długości maxi lub sukienki o dole asymetrycznym, co oczywiście nie wyklucza modeli klasycznych o długości midi, które niezaprzeczalnie od kilku dobrych lat wiodą prym w modzie. Jednak, wybierając wymarzony model sukienki warto również skupić się na dekolcie, tutaj polecamy zwrócić szczególnie uwagę na te w stylu kopertowym, okrągłym lub w kształcie litery V. W zależności od tego jaką funkcję pełnimy na uroczystości możemy wybrać bardziej formalną stylizację lub zdecydować się na mniej zobowiązującą sukienkę czy komplet. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie eleganckiej bluzeczki ze zwiewną spódnicą o długości midi lub maxi – plisowaną solejką czy zwiewną tiulową spódnicę. Z odpowiednio dobranymi dodatkami będzie to strzał w dziesiątkę. Pamiętaj jednak, że decydując się na zakup warto kierować się typem swojej sylwetki, co pozwoli nam podkreślić jej atuty i zamaskować części, z których niekoniecznie jesteśmy zadowolone.

i Autor: mat.prasowe

A co powiesz na garnitur?

Skończyły się czasy, kiedy to garnitury było domeną mężczyzn w tym sezonie prawdziwą furorę w stylizacjach robią garnitury damskie, które występują w niezliczonej ilości kolorów – począwszy od stonowanego beżu, pudrowego różu, chabru czy odważnej fuksji. Dobrze dobrany garnitur sprawdzi się zarówno na komunię czy wesele, jak również może zostać wykorzystany później jako strój do pracy. Jednym słowem, masz strój uniwersalny który możesz dowolnie wykorzystać.

i Autor: mat.prasowe

Modne tkaniny i nie tylko

Jeśli chodzi o tkaniny, które są modne w tym sezonie to głównie nieśmiertelny zwiewny szyfon, elastyczne siatki, lekkie tiule jak również klasyczne tkaniny: wiskoza, żorżeta czy klasyczna bawełna. Jeśli zaś chcemy zatuszować pewne niedoskonałości naszej figury warto sięgnąć po bieliznę modelującą, która występuje w wielu wariantach i jest również dostępna do kupienia w sklepach Stilex, tak samo jak buty, torebki, paski i żakiety, które doskonale uzupełnią naszą stylizację.

Dlatego jeśli wciąż nie masz tej wymarzonej kreacji koniecznie odwiedź jeden ze sklepów Stilex, który znajdują się w Palikówce, Łańcucie, Leżajsku oraz Jeżowem. To właśnie tam możesz znaleźć to czego szukasz! A wybór jest naprawdę ogromy, bo w sklepach Stilex znajdują się sukienki importowane z różnych krajów świata, jak i modele z polskiej rodzimej produkcji. A wszystko to w dobrych cenach!

Jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami, obserwuj profil Centrum Handlowe Stilex na Facebooku >>tutaj<<.