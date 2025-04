Podkarpacie stawia na młodych

Nie zgadniesz, co zrobiła pijana kobieta za kółkiem! Prosiła o to innych kierowców

Projekt o znaczeniu strategicznym to nowe pojęcie w słowniku funduszy europejskich. Pojawiło się dopiero w 2021 r,. czyli w obecnej, siedmioletniej perspektywie finansowej. Projekt o znaczeniu strategicznym to projekt, który wnosi znaczący wkład w osiąganie celów programu. O projektach strategicznych dla Podkarpacia można przeczytać na stronie internetowej: funduszeue.podkarpackie.pl/.

Wyjaśnijmy sobie także, czym jest Europejska Polityka Spójności. Dotyczy ona wyrównania szans i poziomu życia pomiędzy państwami członkowskim w Unii Europejskiej, a nawet między samymi regionami. Chodzi np. o to, by w Polsce czy Portugalii żyło się tak samo wygodnie, jak w Niemczech, a na Podkarpaciu jak na Śląsku i odwrotnie.

Jak wyglądają w naszym województwie projekty strategiczne? Zobaczymy na przykładach.

Robotyka w szkołach

To unikatowy projekt w skali całego kraju. Żadne inne województwo nie postawiło tak silrobotykę, czyli dziedzinę, która może zaważyć na przyszłości dzisiejszych uczniów. To projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”. Dlaczego akurat robotyka i programowanie? Autorzy programu argumentują, że uczenie programowania kształtuje kompetencje myślenia umiejętność logicznego myślenia, planowania, wnioskowania, dekompozycji (rozłożenia problemu na drobne elementy) i rozwiązywania problemów. Nauczanie robotyki ma korzystny wpływ na wzrost zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi. Zajęcia z zakresu robotyki edukacyjnej uczą algorytmiki (tworzenie algorytmów w programowaniu), programowania, a także umożliwiają praktyczne stosowanie matematyki, fizyki i techniki. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która potrafi zainspirować uczniów i uczennice. Konstruowanie algorytmów, ich kodowanie w języku programowania robotów oraz przewidywanie rezultatów podjętych działań ćwiczy umiejętność logicznego myślenia, innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz kreatywnego działania.

Projekt obejmie 771 podkarpackich szkół. Dotyczyć ma uczniów z klas IV- -VIII. Do programu zostanie wprowadzony przedmiot „informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej”, będą zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów. Do centrów szkoleniowych i pracowni szkolnych zostanie zakupione specjalne wyposażenie. Nauczyciele, nauczycielki i kadra zarządzająca szkół otrzyma niezbędne fachowe wsparcie. Będą konkursy i zawody robotyczne, obozy robotyczne oraz warsztaty promujące robotykę, naukę programowania, nauczanie STEAM. Nazwa metody STEAM to skrót od słów: Science (nauki ścisłe), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) oraz Mathematics (matematyka). To innowacyjne podejście do edukacji łączy te dyscypliny, umożliwiając uczniom naukę poprzez praktyczne doświadczenia i kreatywne wyzwania. Jednym z partnerów w projekcie jest Politechnika Rzeszowska.

Realizacja będzie kosztowała ponad 133 mln zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich to ponad 113 mln zł.

Wsparcie dla młodych bezrobotnych

Temu ma służyć projekt, „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Rekrutacja jest w toku!

Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które mieszkają w woj. podkarpackim. To najmłodsza grupa bezrobotnych.

Podczas rekrutacji pierwszeństwo będzie się należało osobom zamieszkającym na obszarach objętych Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto oraz z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, czyli Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega oraz Przeworska.

Na co mogą liczyć uczestnicy projektu?

1. Diagnoza potrzeb

Specjalista oceni, jakie umiejętności i kwalifikacje ma kandydat, jaką pracę chciałby wykonywać i co dałoby mu większą szansę na rynku pracy. Sprawdzi także, czy kandydat ma predyspozycje do prowadzenia własnej firmy. Razem z kandydatem opracuje indywidualny plan działania.

2. Ocena umiejętności cyfrowych

Kompetencje cyfrowe, oprócz czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych, stanowią zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka. Umożliwiają życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Jeśli specjalista uzna za konieczne podniesienie poziomu tych kompetencji, zaproponuje sposoby wsparcia.

3. Nauka prowadzenia firmy

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej służące późniejszemu zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności.

4. Dotacja

Przyznanie jednorazowych i bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wysokość dotacji, zgodnie z zapisami ustawy, nie może być wyższa niż sześciokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota prawie 50 tys. zł. Ten projekt kosztuje prawie 154 mln zł, z czego wkład z funduszy europejskich to 130 ml zł.

Tu uzyskasz więcej informacji

Spytaj o możliwości i propozycje w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Znajdują się one w Rzeszowie, Mielcu, Krośnie i Przemyślu.

Adresy, adresy e-mail, telefony i godziny otwarcia znajdziesz na stronie internetowej: funduszeue.podkarpackie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.