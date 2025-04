i Autor: Shutterstock Podkarpackie dba o seniorów

Podkarpackie dba o seniorów

W naszym województwie jest wiele projektów, z których mogą korzystać osoby w wieku podeszłym oraz te o szczególnych potrzebach, czyli głównie osoby z niepełnosprawnościami. Projekt to inicjatywa jakiejś instytucji czy organizacji, na którą dostaje ona pieniądze z funduszy europejskich. Warto zapoznać się z tym, kto prowadzi taki projekt i co jest w ofercie, by móc się zgłosić i korzystać. Takich informacji udzielą Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Rzeszowie, Mielcu, Krośnie i Przemyślu.

Wszystkie województwa dostają określoną pulę funduszy europejskich na własne cele rozwojowe i potrzeby społeczne. Każdy z regionów jest inny i ma swoje potrzeby. Województwo podkarpackie dostrzega problem rosnących potrzeb związanych ze starzejącym się społeczeństwem, potrzebami seniorów, osób o szczególnych potrzebach i ich opiekunów. Chodzi o to, aby osoby wymagające pomocy nie trafiały do ośrodków, by mogły pozostawać w domu. Potrzebują jednak wsparcia w codziennym życiu. Dlatego też w naszym województwie spora kwota z Europejskiego Funduszu Społecznego została zarezerwowana na tzw. usługi społeczne i zdrowotne oraz opiekę długoterminową. Centrum Usług Społecznych Gminy mogą, choć nie muszą otwierać centra usług społecznych (CUS). Przejmują one często zadania ośrodków opieki społecznej, ale ich rola jest większa. Celem CUS jest koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców tak publicznych (np. OPS), jak niepublicznych, np. stowarzyszeń czy fundacji, które współpracują z centrum. Takie CUS-y powstały w gminach Adamówka, Zarzecze, Markowa, Bukowsko i Jedlicze. Jeśli więc senior, osoba dorosła z niepełnosprawnością, dziecko z niepełnosprawnością albo opiekunowie potrzebują wsparcia, mogą przyjść do CUS i zapytać, czy jest realizowany (lub będzie w niedalekiej przyszłości) projekt, w którym mogliby uczestniczyć. Same CUS-y oraz projekty w nich dostępne są finansowane z funduszy europejskich. O jaką pomoc można się starać? Podajemy tylko przykłady. Jedną z form jest opieka długoterminowa, paliatywna i hospicyjna dla osób starszych i z niepełnosprawnościami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To pomoc dla osób, które mieszkają w swoich domach. Wsparcie, w zależności od projektu, jest oferowane w przychodni czy ośrodku lub przez osobę, która przychodzi do domu. I tak projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne na terenie powiatu przeworskiego" prowadzi właśnie Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego. Zapewnia wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie świadczenia usług opiekuńczych (mobilnej opieki domowej) i specjalistycznych usług opiekuńczych. Gmina i miasto Nisko oraz miejscowy ośrodek pomocy społecznej, w ramach projektu „Razem możemy więcej" uruchamiają dzienny dom pomocy. Mogą z niego korzystać kobiety, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyźni – 65. rok życia, o ile potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt będzie trwał do końca września 2027 r., a rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Gmina Jasło, dzięki pomocy z funduszy europejskich, uruchomiła kluby seniora. Działają w Trzcinicy, Osobnicy, Chrząstówce, Warzycach i Wolicy. Co w programie? Zajęcia gimnastyczne, edukacyjne, konsultacje z psychologiem. Były zajęcia poświęcone szachom, kurs komputerowy, warsztaty dbania o siebie, zajęcia artystyczne – w lutym np. uczestnicy wykonywali własnoręcznie latarenki. Były bale karnawałowe i spotkania wigilijne. Kto świadczy pomoc? Są to różne instytucje, organizacje czy firmy wybierane w drodze konkursów. O 47 projektów z usługami społecznymi, które zostaną uruchomione niebawem, można pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Może znajdziesz tam coś dla siebie. Warto więc trzymać rękę na pulsie! Kto będzie miał te projekty w ofercie? Oto lista organizacji i urzędów: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce. Więcej informacji otrzymasz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich TU PYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. podkarpackim możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.