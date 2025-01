Powiat Rzeszowski poprawia bezpieczeństwo pieszych

Wnuczek zgotował babci piekło na ziemi! Sąsiedzi nie zostawiają na 23-latku suchej nitki. "On zawsze był taki wariat"

Z licznych badań i analiz wynika, że sygnalizacja ma bardzo duże znaczenie w poprawianiu bezpieczeństwa na drogach. Zmniejsza ryzyko wypadków, wymuszając zatrzymanie się pojazdów, gdy piesi przechodzą przez jezdnię. Jest szczególnie ważna na ruchliwych drogach i w miejscach o ograniczonej widoczności. Pomaga też w organizacji ruchu drogowego, umożliwiając pieszym i pojazdom bezpieczne korzystanie z drogi w określonych odstępach czasu. Dlatego podjęliśmy szereg działań na naszym terenie, by zwiększyć liczbę przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną – mówi starosta rzeszowski Krzysztof Jarosz.

W zeszłym roku w czasie realizowanych prac drogowych sygnalizacja świetlna pojawiła się na przejściach w Malawie, Siedliskach, Zgłobniu i Woli Zgłobieńskiej, Rudnej Wielkiej. Doświetlono także przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w Trzebosi i Zespołu Szkół w Łące. Inwestycje warte łącznie prawie 5,2 miliony złotych wykonywano dzięki wsparciu m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy zaangażowaniu środków własnych powiatu i zainteresowanych gmin.

Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetlanie przejść dla pieszych będą kontynuowane. Inwestycje w tym zakresie obejmą wkrótce 11 doświetleń i ok. 20 dodatkowych przejść dla pieszych na terenie większości gmin Powiatu Rzeszowskiego. Obecnie na naszym terenie znajdują się 534 km dróg powiatowych i 295 km chodników. W najbliższym czasie planowane jest wybudowanie kolejnych pięciu kilometrów chodników.

Powiat Rzeszowski od początku swego istnienia dużą część swych środków przeznacza na inwestycje drogowe. W tegorocznym budżecie jest to ok. 10 milionów złotych. Jedna trzecia jest przeznaczona na prace prowadzone we współpracy z samorządami gminnymi, których celem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego nawet w najmniejszych miejscowościach.