Bezpłatny kierunek studiów ratownictwo medyczne w PWSTE został stworzony z myślą o osobach, które pragną nieść realną pomoc drugiej osobie. Program studiów jest kompleksowy i przygotowuje studentów do pełnienia roli ratowników medycznych na najwyższym poziomie. Dedykowany jest zarówno maturzystom, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową, jak i zawodowym pracownikom służb, którzy chcą rozwinąć umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie ratownictwa medycznego.

– Kwalifikacje zdobyte na tym kierunku są nieocenione na rynku pracy. Ratownictwo medyczne to studia, które dają pewny zawód, ponieważ na rynku pracy wciąż jest zapotrzebowanie na pracowników z doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu ratowania życia i zdrowia – mówi o kierunku Rafał Kijanka, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Praktyczne podejście i elastyczny grafik. Studiuj ratownictwo medyczne w PWSTE w Jarosławiu

Zostań ekspertem w ratowaniu życia!

Absolwent tego kierunku jest specjalistą z szerokim zakresem umiejętności. Posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do udzielania profesjonalnej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach medycznych, na miejscu wypadków, czy też w obliczu klęsk żywiołowych. W trakcie nauki student zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji, prowadzenia działań ratowniczych oraz obsługi sprzętu medycznego.

Wraz z ukończeniem studiów absolwent otrzymuje szerokie perspektywy zatrudnienia, m.in. w:

Jednostkach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego (PRM),

Zespołach Ratownictwa Medycznego,

Lotniczych Zespołach Ratownictwa Medycznego,

Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR),

Centrach Urazowych dla Dorosłych i dla Dzieci,

Jednostkach współpracujących z systemem PRM.

– Ratownictwo medyczne to nie tylko odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku, ale również szansa dla młodych ludzi, którzy pragną pracować w służbie zdrowia. Monitorując kariery naszych absolwentów, z radością obserwujemy, że większość z nich pracuje w wymarzonej branży i nie napotyka trudności w znalezieniu zatrudnienia. Wyraźnie widzimy, że nasze wieloletnie starania przynoszą pozytywne rezultaty – mówi prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Zdobądź realne doświadczenie

PWSTE w Jarosławiu to miejsce, które cechuje wysoka jakość nauczania i nowoczesna infrastruktura. Uczelnia oferuje doskonałe warunki do nauki i rozwoju zawodowego. Wykładowcy to doświadczeni specjaliści, którzy nie tylko przekazują wiedzę teoretyczną, ale także dzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami. Przyjazna atmosfera panująca na uczelni sprzyja tworzeniu inspirującego środowiska akademickiego, gdzie studenci mają możliwość wymiany myśli i współpracy w ramach różnorodnych projektów i inicjatyw.

Otwórz swoje drzwi do kariery z pasją i perspektywami

W trakcie studiów z zakresu ratownictwa medycznego studenci będą mieli okazję uczestniczyć w praktykach i stażach, które umożliwią im zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego. Uczelnia współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi, co umożliwi studentom bezpośredni kontakt z rzeczywistymi sytuacjami ratunkowymi i możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów.

– W PWSTE w Jarosławiu zawsze przykładamy ogromną wagę do praktyki, ponieważ wiemy, że jest to kluczowe dla skutecznej nauki. Ten kierunek studiów doskonale wpisuje się w tę filozofię. Oferujemy kompleksowe szkolenie i umożliwiamy studentom zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy medycznej. Takie praktyczne podejście zapewni im nie tylko cenne doświadczenie, ale także zwiększy ich pewność siebie i gotowość do pracy w rzeczywistych sytuacjach medycznych – mówi opiekun kierunku ratownictwo medyczne dr Marcin Warchoła.

Wielką zaletą kierunku jest elastyczność programu studiów, która pozwala na dopasowanie nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta. Uczelnia oferuje również różnorodne formy wsparcia, takie jak konsultacje, bibliotekę z bogatym zasobem literatury medycznej oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i symulatorów medycznych. To wszystko sprawia, że nauka staje się jeszcze bardziej interesująca i efektywna.

Jeśli marzysz o ścieżce zawodowej, która pozwoli ci nieść pomoc innym w trudnych sytuacjach i być częścią zespołu profesjonalistów medycznych, kierunek ratownictwo medyczne w PWSTE w Jarosławiu może być Twoim kluczem do sukcesu. Niezależnie czy jesteś maturzystą planującym swoją przyszłość czy dorosłym pragnącym rozwijać swoje umiejętności, zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych i dołączenia do grona studentów jarosławskiej uczelni, która otwiera przed tobą drzwi do kariery pełnej wyzwań, ale i pełnej satysfakcji.

