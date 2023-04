Prezenty na komunię. Znany z TikToka ksiądz zabrał głos! Burza w komentarzach

Ksiądz Sebastian Picur to duchowny z Podkarpacia, który znany jest w całej Polsce wśród użytkowników TikToka. Ksiądz nie boi się trudnych pytań, a jego nagrania są szeroko komentowane w mediach. Tym razem duchowny podjął temat prezentów na komunię.

Na filmiku zaprezentował scenkę, której motywem przewodnim jest pytanie "Ciekawe, co dostanę na komunię?". Na rozważania o prezentach odpowiada w ten sposób: "Pamiętajcie, prezenty są fajne i miłe, ale podczas Komunii nie są najważniejsze. Najważniejszy jest Pan Jezus i jego szczególny dar - czyli Boża Miłość. Niech to będzie dla was najważniejsze przy okazji Pierwszej Komunii Świętej".

W komentarzach wybuchła burza! "Tak, prezenty tylko dziś rządzą. Chrześniaczka męża powiedziała, że jak nie dostanie telefonu, to nie ma przychodzić." ; "Teraz dzieciaki tylko o prezentach myślą" ; "Szkoda, że tak wiele osób o tym teraz zapomina." ; "Smutne to trochę, że niektóre dzieci idą do komunii po to, by dostać prezent".

Pierwsza Komunia. Czekają tylko na prezenty?

Jeden z internautów napisał: "99% dzieci i tak czeka na prezenty". Ksiądz Sebastian Picur nagrał filmik, w którym zapytał: "Czy według was to prawda, że 99% dzieci czeka tylko na prezenty? Czy jednak Bóg i wiara są najważniejszymi wartościami podczas Pierwszej Komunii Świętej?"

Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać: "Chyba 100% czeka na prezenty..."; "Tak, na prezenty a potem większość po Komuni Świętej nie chodzi do kościoła." ; "Tak, a dla 80% to będzie ich ostatnie przyjście do kościoła, no może nie aż tak, ale co najmniej 50%" ; "No, czekają na quady hulajnogi i laptopy" ; "To Pan Jezus jest największym prezentem w to święto" ; "Mi się wydaje, że wiele zależy od rodziców, jak prowadzą dzieci" ; "Mój syn czekał na prezenty ale bardzo czekał i przeżywał przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca. Byl taki dumny że przyjął komunię."