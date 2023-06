i Autor: materiały prasowe

Będzie się działo!

Przenieś się w inne klimaty! Dni Jasła pełne gwiazd, koncertów i atrakcji

12:53 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W kalendarzu połowa czerwca, za oknami słońce i wysokie temperatury, a to oznacza tylko jedno - wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Coraz bliżej także do Dni Jasła 2023. W sobotę zaplanowano prezentacje "Do słońca z piosenką i tańcem", ale największe emocje czekają na mieszkańców i turystów w niedzielę. Na Letniej Scenie Radia ESKA odbędą się dwa koncerty - zespołu "Ikarus Feel" oraz Zakopower!