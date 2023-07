PWSTE w Jarosławiu: Wyznacz cel i osiągnij go z pomocą PWSTE!

Rozrywka, nauka, rozwój

Studia w PWSTE w Jarosławiu to znacznie więcej, niż tylko wykłady i ćwiczenia. To czas odkrywania i rozwijania swoich umiejętności, a także tworzenia niezapomnianych wspomnień. W przyjaznej atmosferze poznasz ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania i inspiracje. Czeka Cię wiele fascynujących wyzwań, kreatywnych projektów i eksperymentów, ponieważ w PWSTE nie ma miejsca na nudę! Jarosławska uczelnia proponuje Ci aż 17 kierunków w ramach pięciu instytutów:

Ekonomii i Zarządzania,

Humanistycznego,

Ochrony Zdrowia,

Inżynierii Technicznej,

Stosunków Międzynarodowych.

PWSTE w Jarosławiu jest jedną z największych publicznych uczelni zawodowych w Polsce, ale to nie jest jej jedyny atut. Uczelnia ma wiele do zaoferowania swoim studentom. Nowoczesne laboratoria i pracownie pomogą Ci rozszerzyć wiedzę związaną z wybranym kierunkiem, a doświadczenie będziesz zdobywać pod okiem wyspecjalizowanej kadry, pochodzącej z najlepszych uczelni w Polsce. Uczelnia stale inwestuje w najnowocześniejsze urządzenia, które umożliwiają doskonalenie umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie.

Przyszłościowe kierunki – praktyczne podejście do nauczania

Co możesz studiować w PWSTE? Wybór jest naprawdę szeroki! Pielęgniarstwo to jeden z kluczowych kierunków. Dlaczego właśnie ten kierunek co roku przyciąga rzeszę maturzystów? W Uczelni działa Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – to w tym miejscu studenci praktycznie przygotowują się do przyszłego zawodu. Laboratorium jest wyposażone w nowoczesne symulatory medyczne i stanowi realistyczne środowisko, w którym studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie.

Symulacje medyczne odgrywają ogromną rolę w kształceniu przyszłych pielęgniarek oraz pielęgniarzy, umożliwiając im praktyczne ćwiczenie różnych scenariuszy klinicznych. Studenci mogą szkolić się w zakresie udzielania pierwszej pomocy, obsługi zaawansowanych urządzeń medycznych, prowadzenia diagnoz i terapii, a także pracy z pacjentami w różnych warunkach i sytuacjach.

- Priorytetem PWSTE w Jarosławiu jest praktyka, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to kluczowy element skutecznej nauki. Po ukończeniu studiów, nasi absolwenci są w pełni przygotowani do rozpoczęcia pracy zawodowej. Obserwując ich późniejsze osiągnięcia, zauważamy, że większość z nich pracuje w swoim zawodzie i nie napotyka trudności w znalezieniu zatrudnienia – wyjaśnia prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Nauka przez doświadczenie

Maturzyści, którzy zdecydują się na studiowanie bezpieczeństwa wewnętrznego, będą mieli niepowtarzalną możliwość korzystania z interaktywnej strzelnicy. Uczelnia posiada także repliki broni palnej, takie jak: broń krótka, pistolety maszynowe, strzelby, karabinki, a także rewolwery. Dzięki temu studenci mają pełny dostęp do nowoczesnego arsenału broni strzeleckiej, której znajomość jest istotna zarówno dla służb mundurowych, jak i wojska. Ponadto, studenci tego kierunku będą mogli skorzystać z pracowni kryminalistyki, w której dostępne są odpowiednie narzędzia do gromadzenia materiału dowodowego oraz specjalne oprogramowanie do tworzenia portretów pamięciowych.

Doskonale wyposażona pracownia czeka także na studentów automatyki i elektroniki praktycznej, którzy podczas zajęć mają do dyspozycji wiele ciekawych urządzeń. Dzięki specjalistycznym sprzętom i oprogramowaniom będziesz mógł na wysokim poziomie poznawać tajniki zawodu nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Tak przyswajana wiedza będzie doskonałym uzupełnieniem teorii, dzięki czemu absolwenci będą solidnie przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Odpowiadamy na potrzeby rynku

Usługi kosmetyczne nieustannie cieszą się ogromną popularnością, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kosmetologów stale rośnie. W salonach kosmetycznych terminy są często rezerwowane na długie miesiące do przodu, co świadczy o tym, że rynek wciąż nie jest nasycony. To doskonała okazja dla studentów kierunku kosmetologia, którzy mają szansę zdobyć solidne wykształcenie i praktyczne umiejętności potrzebne w branży beauty. Po ukończeniu studiów, absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy jako profesjonalni kosmetolodzy i bez trudu sprostają rosnącym wymaganiom tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

Jak w przypadku każdego kierunku na naszej uczelni, przykładamy ogromną wagę do praktycznego charakteru kształcenia. Dlatego zapewnimy studentom możliwość odbycia praktyk w renomowanych salonach kosmetycznych. To pozwala zdobyć cenne doświadczenie, które będzie solidnym fundamentem do rozpoczęcia pracy w zawodzie. A co najważniejsze – to jedyna uczelnia na Podkarpaciu, która oferuje bezpłatne kształcenie na tym kierunku.

PWSTE świadomie podąża z duchem czasu i zawsze stara się odpowiadać na obecne potrzeby rynku. Uczelnia kładzie ogromny nacisk na tworzenie programów nauczania, które odpowiadają aktualnym trendom i wymaganiom branżowym. Dlatego od kilku lat można kształcić także na kierunku psychologia. Jest to obecnie jeden z najbardziej aktualnych i perspektywicznych kierunków studiów. W dzisiejszym społeczeństwie, które stawia coraz większy nacisk na zdrowie psychiczne, zrozumienie ludzkiego umysłu i zachowań jest niezwykle istotne. Wykształcenie psychologiczne pomaga w każdym zawodzie, w którym istotne jest nawiązywanie relacji z człowiekiem. Kształcenie się w tej dziedzinie daje naprawdę wielkie możliwości. Co ważne, w PWSTE możesz studiować psychologię bezpłatnie!

Nowości w PWSTE

Oprócz sprawdzonych kierunków, Uczelnia stale wprowadza nowe ścieżki kształcenia, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy. Jeśli czujesz w sobie pasję do pomagania innym, być może zainteresuje cię ratownictwo medyczne.

Ten bezpłatny kierunek został stworzony z myślą o osobach, które pragną nieść realną pomoc drugiej osobie. Program jest kompleksowy i przygotowuje studentów do pełnienia roli ratowników medycznych na najwyższym poziomie. Dedykowany jest zarówno maturzystom, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową, jak i czynnym pracownikom służb, którzy chcą rozwinąć umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Jak zdobyć swoje miejsce w PWSTE?

Doskonale wyposażone sale, pracownie i laboratoria oraz wykwalifikowana kadra to jedno. Ale PWSTE w Jarosławiu to także wspaniali ludzie – studenci, wykładowcy, pracownicy administracyjni. Wszyscy dbają o to, by atmosfera na uczelni była przyjazna. Uczelnia zachęca kandydatów, aby przy wyborze zawodowej ścieżki kierowali się nie tylko perspektywą zatrudnienia na rynku pracy, ale stawiali na kierunek, który odpowiada ich zainteresowaniom i predyspozycjom. Taka mieszanka jest gwarancją sukcesu!

Zapoznaj się z ofertą Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Wybierz kierunek, który pasuje do Twoich zainteresowań i pozwól PWSTE prowadzić Cię w stronę sukcesu.

Chcesz przejść do rekrutacji do PWSTE w Jarosławiu? Kliknij w ten link do rekrutacji.

