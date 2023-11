wyjątkowe smaki

Rzeszowska restauracja Oro Ristorante przeniesie cię do Włoch! Ten klimat czuje każdy

Materiał sponsorowany

Restauracja Oro Ristorante od lat podbija serca mieszkańców Rzeszowa. Lokal przy ulicy Krakowska 11C, to miejsce, które emanuje włoskim klimatem. To najlepsza propozycja dla miłośników wyjątkowych smaków, ponieważ teraz, po remoncie, restauracja oferuje nie tylko klasyczne dania włoskie, takie jak pizza i spaghetti, ale także stawia na steki i burgery, co sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły podajemy poniżej!