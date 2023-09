PATER to rodzinna firma z siedzibą w Brzeźnicy. To przedsiębiorstwo, którego celem jest dbanie o rodzinną przestrzeń. Bo dom, który budujemy na lata to nie tylko budynek i jego wnętrze, ale również przestrzeń, w której funkcjonujemy, pielęgnujemy relacje, tworzymy wspomnienia.

Dom to nie tylko cztery ściany – to również podwórko, które widzimy każdego dnia – wracając do domu z pracy, czy ze szkoły. To również alejki, którymi spacerujemy, a także tarasy, które są świadkami rodzinnych spotkań, ale też miejscem, gdzie można odpocząć i na moment zwolnić. Już od ponad dwudziestu lat firma PATER dostarcza klientom produkt, który tworzy harmonijną całość z „czterema ścianami”.

i Autor: materiały prasowe Rodzinna firma z ponad 20-letnim doświadczeniem. Dla nich najważniejsi są klienci

Produkty najwyższej jakości

Wyroby brukarskie towarzyszą nam na co dzień, dlatego tak ważna jest ich jakość, aby można było cieszyć się nimi na długie lata. Firma PATER to gwarancja produktów najwyższej jakości w przystępnej cenie. To jeden z głównych celów, który przyświecał właścicielom, ponieważ – jak zaznaczają - każdy zasługuje na stworzenie dla siebie i swojej rodziny przestrzeni, która współgra z codziennym życiem i nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego czy specjalnego traktowania. „Wszystko po to, by żyło Wam się lepiej”.

Celem tej rodzinnej firmy było od samego początku zadowolenie klientów, a dzięki codziennej pracy i pasji opracowano recepturę na trwałość, spójność i wyjątkowe wzornictwo, co przyczyniło się do możliwości zaaranżowania tysięcy przestrzeni, czy to tych przydomowych czy miejskich.

Innowacyjne rozwiązania

Od początku istnienia firma PATER to synonim innowacyjnych technologii. Stopniowo wdrażano nowe pomysły, a zaplecze maszynowe przedsiębiorstwa było rozwijane, aby dostarczać kostkę brukową czy galanterię betonową na jeszcze wyższym poziomie.

Projekty domów czy budynków a także trendy zmieniały się przez ostatnie 20 lat w mgnieniu oka, ale firma PATER również nie pozostawała w tyle. Asortyment był stale poszerzany, podobnie jak paleta barw produktów. To sprawiło, że firma z Brzeźnicy stała się jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm brukarskich w naszym regionie.

Dbałość zarówno o produkty jak i konkurencyjną cenę sprawiła, że w bardzo krótkim czasie PATER zaczął stawiać swoje pierwsze kroki na rynku krajowym jak i międzynarodowym co w obecnej chwili jest już codziennością.

Ważni są ludzie

Firma PATER podkreśla, że to ludzie budują tę firmę - zaangażowanie i doświadczenie pracowników, ale również klienci, którzy zaopatrują się w kostkę brukową wychodzącą prosto z rodzinnej hali produkcyjnej w Brzeźnicy. W taki sposób powstają miejsca, które łączą pokolenia.

Firma PATER. Tutaj znajdziesz punkty sprzedaży

Gdzie można spotkać się z przedstawicielami firmy? Otwartych jest aż 20 punktów sprzedaży na mapie polski południowo-wschodniej.

To w nich każdego dnia spełnia się marzenie wielu osób o stworzeniu przestrzeni przydomowej, w której poczujecie się komfortowo i bezpiecznie. Decydując się na zakup, warto pamiętać, że kostka brukowa to nie tylko „kostka”, to dopełnienie wizji o stworzeniu domu, do którego będziemy chcieli wracać.

Szczegóły: kostkapater.pl

Adres: ul. Dębicka 52 39-207 Brzeźnica

