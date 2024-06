Rozbudowa Centrum Symulacji Medycznej PANS w Jarosławiu, czyli jeszcze więcej możliwości dla studentów!

Ta zmiana to odpowiedź uczelni na potrzeby dynamicznego rozwoju świata edukacji i potwierdzenie zobowiązania do zapewnienia studentom najwyższej jakości przygotowania zawodowego. Wyposażone w najnowsze technologie CSM umożliwia studentom zdobycie bezcennego doświadczenia w warunkach symulowanych bardzo zbliżonych do rzeczywistych, co ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłej kariery zawodowej. A to wszystko w ramach bezpłatnych studiów!

i Autor: Materiały prasowe

Marzysz o pracy w sektorze medycznym? Odkryj, jakie praktyczne doświadczenia oferuje jarosławska uczelnia

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej plasuje PANS w Jarosławiu wśród wiodących uczelni zawodowych w Polsce, kształcących na kierunkach medycznych, takich jak Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo medyczne.

Do tej pory w CSM studenci mieli dostęp do pracowni: wysokiej wierności, umiejętności pielęgniarskich, badań fizykalnych, umiejętności technicznych oraz pomieszczenia kontrolnego i sali debriefingu. Pracownie wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny, fantomy oraz trenażery. Nowa infrastruktura stwarza przed studentami jeszcze większe możliwości rozwoju poprzez praktyczne doświadczenia. Nowo powstałe pracownie, takie jak geriatryczna, pediatryczna, internistyczno-kardiologiczna, chirurgiczna, umiejętności ratunkowych oraz oddział intensywnej opieki medycznej i szpitalny oddział ratunkowy, a także symulator karetki, zapewnią studentom możliwość wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych procedur medycznych w bezpiecznych warunkach symulowanych.

Zapomnij o nudnych zajęciach

Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej inspirują do działania. Prowadzone są na najnowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu. Symulatory wysokiej wierności niemowlęcia, pacjenta starszego czy osoby dorosłej pozwalają na praktyczną naukę różnych procedur medycznych – od podstawowych czynności pielęgnacyjnych po zaawansowane zabiegi ratujące życie. Wyposażenie pracowni w taki sprzęt jak, np.: aparaty EKG, respiratory czy urządzenia monitorujące parametry życiowe pacjenta zapewniają niezrównane doświadczenia zawodowe, przygotowując przyszłych pracowników opieki zdrowotnej na sytuacje, które mogą napotkać w pracy zawodowej. Ale to nie wszystko! Pracownie są również wyposażone w zaawansowane systemy audio-wideo, co pozwala na monitorowanie i analizę wykonywanych procedur podczas debriefingu po zakończeniu symulacji.

Wybierając PANS w Jarosławiu, zyskujesz przewagę

Nie tylko bogate zaplecze techniczne przemawia za tym, że kształcenie w PANS w Jarosławiu to doskonały wybór. Zajęcia praktyczne pozwalają studentom zrozumieć i przyswoić teorię oraz rozwijać umiejętności interpersonalne, szybkiego podejmowania decyzji, a także efektywnej pracy w zespole. Dodatkowo dzięki zajęciom w warunkach symulowanych, studenci są przygotowani na różne sytuacje, które mogą napotkać w przyszłej praktyce zawodowej. To z kolei zwiększa ich pewność siebie i posiadanych kompetencji.

Praktyczne podejście do nauki nie tylko wzbogaca doświadczenie studentów, ale również pozwala im lepiej przygotować się do wymagającej rzeczywistości zawodowej, gdzie szybka reakcja i umiejętność podejmowania decyzji są kluczowe. Dlatego też, rozbudowa Centrum Symulacji Medycznej w PANS w Jarosławiu stanowi istotny krok w kształtowaniu przyszłych pracowników medycznych, którzy będą gotowi sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny.

PANS w Jarosławiu wkracza na kolejny poziom

Dotychczas studenci kierunków Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo medyczne korzystali głównie z budynku J3, w którym w 2019 r. otwarte zostało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Jednak ograniczona liczba sal oraz miejsc stanowiła barierę do dalszego rozwoju Wydziału Ochrony Zdrowia. Oddanie nowej części CSM przyczyni się do poprawienia komfortu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Rozbudowana baza pozwoli na jednoczesną realizację zajęć w warunkach symulowanych przez kilku prowadzących dla kilku grup studenckich kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Szatnie oraz pomieszczenie socjalne gwarantują komfortowe warunki nauki i pracy zarówno dla studentów, jak i kadry dydaktycznej. Dodatkowo obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczelnia nieustannie dostosowuje programy nauczania do zmieniających się potrzeb rynku pracy, aby zapewnić studentom konkurencyjne umiejętności i przygotować ich na wyzwania zawodowe. Dlatego PANS w Jarosławiu stawia nie tylko na tradycyjne metody nauczania, ale również promuje kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole – wszystkie te kompetencje są niezwykle cenne na obecnym rynku pracy.

Dołącz do społeczności jarosławskiej Akademii, gdzie nauka może być pasją, a zdobyta wiedza otwiera drzwi do niezliczonych możliwości!