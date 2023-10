Sale weselne w Nowym Dworze. Poznaj perfekcyjne miejsce na wesele z dala od zgiełku miasta. Teraz wyjątkowy prezent dla świadków lub rodziców

Jeśli szukasz idealnej sali weselnej niedaleko Rzeszowa, to jesteś we właściwym miejscu. - Nasze sale weselne oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć niezapomniane wesele dla siebie i swoich gości. Od przepięknej dekoracji po wykwintne jedzenie, zapewniamy pełną obsługę, aby Twój wielki dzień był dokładnie taki, jakiego sobie życzyłeś - mówią nam właściciele lokalu w Świlczy. To z nimi porozmawialiśmy o tym, jak najlepiej przygotować się do wesela i o czym należy pamiętać. Teraz Hotel Wellness & Spa Nowy Dwór ma także niesamowity prezent dla świadków lub rodziców. Szczegóły podajemy poniżej!