Skatowali maleńką Nadię. Rodzice maltretowanego dziecka stanęli przed sądem

Koszmar rozegrał się w październiku 2023 roku. 4-miesięczna Nadia trafiła do szpitala w Rzeszowie ze śladami pobicia. Dziewczynka miała złamaną rączkę i nóżkę, liczne siniaki i krwiaka mózgu. Lekarze powiadomili organy ścigania. Dziewczynka przeszła operację i była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Stwierdzono u niej zespół dziecka maltretowanego. Podejrzani o znęcanie się nad dzieckiem rodzice dziecka Magdalena K. (20 l.) i Artur K. (25 l.), pochodzący ze wsi Łubno Opace (woj. podkarpackie), trafili do aresztu. Oboje usłyszeli zarzuty o znęcanie się nad "osobą nieporadną z uwagi na wiek" ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

W piątek, 14 czerwca, w Sądzie Okręgowym w Krośnie rozpoczął się proces pary, która w okrutny sposób potraktowała swoje małe dziecko. Magdalena K i Artur K. po przyjściu do sądu nawet nie patrzyli na siebie. Nieśmiało mówili, że nie chcą obecności mediów na sali rozpraw. Tłumaczyli to tym, że podczas rozprawy pojawią się szczegóły z ich prywatnego życia i nie chcą tego ujawniać. Sąd w całości wyłączył jawność procesu.

Sąd musiał również zmienić jednego z ławników, gdyż okazało się, że oskarżony Artur K. miał związek z pewną inną sprawą. Mianowicie w przeszłości został skazany za znęcanie się nad córką tego ławnika.

Obojgu rodzicom maltretowanej Nadii grozi do 10 lat za więziennymi murami.

