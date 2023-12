Stwórz idealną stylizację na Sylwestra w Centrum Handlowym Stilex w Palikówce!

Niektórzy sylwestrową noc spędzają na uroczystych przyjęciach w restauracjach, klubach lub na specjalnie zorganizowanych balach. Inni wolą prywatne domówki w gronie znajomych. Bez względu na to, jaki styl imprezy wybierzesz, pamiętaj, że to doskonała okazja, by wyrazić siebie poprzez stylizację. Ważne jest, by ubranie odzwierciedlało twoją osobowość i pasowało do charakteru imprezy. Jeżeli nie masz pomysłu, zajrzyj do Centrum Handlowym Stilex w Palikówce.

Paniom ekspedientki pomogą wybrać wymarzoną sukienkę, spódnicę, kombinezon czy bluzkę. Znajdziesz tu także ogromny wybór butów damskich na obcasie – zarówno pełnych czółenek, jak i wygodnych sandałków czy niskich balerinek – złotych, srebrnych, w kolorze fuksji, naturalnego beżu czy klasycznej czerni. Jako bazę możesz od razu dobrać rajstopy, wygodny biustonosz i bieliznę korygującą. A na koniec całą stylizację dopełnisz dodatkami – torebką wizytową, paskiem biżuteryjnym czy żakietem.

Panowie także mogą liczyć na udane zakupy. Znajdują tu nie tylko modne koszule, marynarki, spodnie, garnitury, krawaty czy muchy, ale też dodatki w postaci pasków do spodni, skarpet, podkoszulek czy bielizny. W ofercie jest też bogaty wybór wygodnych męskich butów wizytowych – począwszy od polskich producentów po wzory importowane.

A jeśli zechcesz spędzić ostatnią noc w roku w wygodnym dresie, to w Centrum Handlowym Stilex w Palikówce kupisz także najwygodniejsze spodnie i bluzy świata. Jeżeli natomiast wolisz przespać sylwestrową noc, znajdziesz tu duży wybór piżam oraz koszul nocnych.

Firma Stilex na rynku już od ponad 30 lat

Firma Stilex istnieje już od 1991 roku. Początkowo handlując jedynie tkaninami obiciowymi, krawieckimi oraz akcesoriami meblowymi, powiększając ciągle powierzchnię handlową, zdobywając doświadczenie - stała się jedną z największych firm w branży w Polsce. W 2004 roku poszerzyła ofertę, tworząc sieć sklepów wielkopowierzchniowych z odzieżą i obuwiem dla całej rodziny. Obecnie sklepy Stilex można znaleźć w Palikówce, Łańcucie, Leżajsku oraz w Jeżowem. Dostępny jest również sklep internetowy estilex.pl. Po więcej informacji zapraszamy na fanpage Centrum Handlowego Stilex.