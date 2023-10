Stwórz swoją łazienkę marzeń. Inspiracje znajdziesz w salonach BLU w Rzeszowie!

Łzy cisną się do oczu

15 lat na rynku

BLU salony łazienek to miejsce z 15-letnim doświadczeniem i jedna z największych sieci wyposażenia łazienek w kraju. Można tam znaleźć wszystko, co potrzebne do wykończenia łazienki.

i Autor: materiały promocyjne

Bogata oferta

W ofercie BLU salony łazienek znajdują się m.in.: płytki ceramiczne, gres, płytki podłogowe, ścienne, płytki elewacyjne, kamień dekoracyjny, ale także kompletne wyposażenie łazienki: wanny, umywalki, baterie wannowe, umywalkowe, prysznicowe, kuchenne, kabiny prysznicowe, parawany nawannowe, meble łazienkowe, stelaże podtynkowe, grzejniki. W sumie ponad 50 tys. produktów dostępnych w ciągłej ofercie!

Własne marki

BLU salony łazienek ma własne marki asortymentowe:

azario,

vijo,

IÖ.

Dzięki nim klienci BLU salony łazienek mają dostęp do najnowszych trendów i produktów unikalnych, nie widniejących w masowej sprzedaży.

Dziesiątki inspiracji

BLU salony łazienek to także bogactwo inspiracji! Można zobaczyć kilkadziesiąt gotowych aranżacji! Wśród nich m.in. łazienka w szarości i bieli, wariacje z kolorem turkusowym, albo z kobaltem i złotem. Są też propozycje łazienki z elementami drewna, które ociepla przestrzeń czy luksusowego pomieszczenia ze złotymi akcentami.

Współpraca z architektem

Ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży budowlano-wykończeniowej BLU salony łazienek przekładają na rzetelne rozeznanie w specyfice organizacji i aranżacji różnych pomieszczeń, dzięki czemu rozwiązują wszystkie problemy architekta. Ważną częścią działalności jest właśnie współpraca z architektami i wykonawcami.

BLU salony łazienek: Wiele korzyści w jednym miejscu

BLU salony łazienek zapewniają m.in.:

szeroką gamę towarów,

szkolenia produktowe,

produkty dedykowane,

pełną obsługę gwarancyjną,

marki własne (azario, IÖ, vijo),

dostawę pod wskazany adres,

programy lojalnościowe,

projekty w cenie zakupów.

Można też skorzystać z komputerowej wizualizacji łazienki (w cenie zakupu), porady architekta wnętrz, nadruku na płycie własnego zdjęcia lub fototapety czy pomocy on-line. Salony oferują także sprzedaż ratalną.

BLU salony łazienek w Rzeszowie znajdują się przy ulicy Rejtana 51.

Telefon: 17 852-93-51, 668-627-470, e-mail: e-mail: [email protected].

Wszystkie salony sieci BLU są otwarte. Śledź BLU salony łazienek Rzeszów na facebooku!