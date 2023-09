Oferta LAST MINUTE na kostkę brukową od firmy PATER tuż obok Rzeszowa!

PATER to rodzinna firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Przedsiębiorstwo powstało w Brzeźnicy, ale obecnie dystrybucję swoich produktów prowadzi w aż 20 miejscach na mapie polski południowo-wschodniej. To jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm brukarskich w naszym regionie.

Salon firmowy – Krasne k. Rzeszowa

Nowy oddział firmy powstał tuż obok Rzeszowa – w miejscowości Krasne. Mieści się on pod adresem Krasne 41, 36-007 Krasne. Znajdziecie tam salon firmowy, a fachowi pracownicy będą służyć Wam poradą, pomocą i odpowiedzą na wszelkie nurtujące Was pytania. Nawet jeśli niewiele wiesz o kostce brukowej, wyjdziesz stamtąd wyposażony w wiedzę, ponieważ dbałość o klienta to jeden z podstawowych celów tego rodzinnego przedsiębiorstwa.

Jeśli w Twoich planach jest ułożenie kostki w ogrodzie, podjeździe przydomowym, czy firmowym jeszcze w tym roku - warto się spieszyć. Sezon na układanie kostki brukowej niebawem się kończy. Firma przygotowała ciekawe okazje last minute.

Projekt za jedną złotówkę!

Chcesz zaaranżować swoją przydomową przestrzeń, ale nie wiesz jaką kostkę brukową wybrać? Firma PATER przygotowała dla klientów indywidualnych ofertę nie do odrzucenia! Wystarczy, że zakupisz kostkę brukową w ilości minimum 50 metrów kwadratowych, aby otrzymać wizualizację przestrzeni za jedynie jedną złotówkę. To idealne rozwiązanie, żeby Twoja przestrzeń była spójna a jej otoczenie cieszyło się harmonią i wyjątkowym wzornictwem. Poradą i wsparciem zostaniecie otoczeni nie tylko przez pracowników Salonu Premium, ale także projektantki ogrodów Patrycji Pikuły, której doświadczenie i zamiłowanie do aranżacji przestrzeni gwarantuje nietuzinkowe i niepowtarzalne projekty. Warto się pospieszyć ponieważ promocja trwa tylko do końca listopada!

Promocje aż do 70% na wyroby brukarskie!

Firma PATER dba nie tylko o jakość produktów, ale także o Waszą kieszeń! Już w październiku produkty tej firmy klient indywidualny kupi aż do 70 % taniej! Takiej okazji nie warto przepuścić. Obniżką ceny zostanie objętych wiele wyrobów a podczas ich wyboru, będziesz mógł liczyć na wsparcie pracowników. Wyprzedaż będzie dostępna w salonie PATER pod adresem Krasne 41 (k. Rzeszowa).

Obrzeża palisadowe z 30% obniżką ceny

Dla klientów PATER przygotował kolejną ciekawą promocję!

Dla osób, które zakupią kostkę brukową w ilości minimum 100 metrów kwadratowych, firma przygotowała 30 % zniżki na obrzeża palisadowe. Zastosowanie ich pozwoli nie tylko na wprowadzenie do Waszej przestrzeni praktycznego obrzegowania, ale także wzbogaci aspekt wizualny, dzięki dekoracyjnemu wykończeniu schodów, tarasów, oczek wodnych czy skarp. Swoje zastosowanie znajdą także w tworzeniu rabat kwiatowych czy podczas ogradzania drzew i krzewów.

Czyż nie brzmi to rewelacyjnie?

Salon PATER k. Rzeszowa

Nowy salon firmowy tuż obok Rzeszowa znajdziecie pod adresem:

SALON FIRMOWY PATER KOSTKA PREMIUM:

Krasne 41 36-007 Krasne

Telefon :+48 793 055 106

