Do tego tragicznego wypadku doszło w miejscowości Dobrzechów (pow. strzyżowski, woj. podkarpackie) 5 października 2022 roku na drodze wojewódzkiej nr 988. O godzinie 3.00 nad ranem kierujący BMW 29-letni Tomasz L. zginął na miejscu. Policjanci tuż po zdarzeniu podawali wstępne okoliczności tego tragicznego zdarzenia

- Dyżurny strzyżowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku do jakiego doszło w Dobrzechowie, na drodze wojewódzkiej nr 988. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW, jadąc w kierunku Wiśniowej, na łuku drogi zjechał na prawą stronę ulicy, przejechał przez chodnik i uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń życia 29-letniego mieszkańca powiatu strzyżowskiego nie udało się uratować - podawała podkarpacka policja w oficjalnym komunikacie.

Szybko ustalono, że za kółkiem siedział 29-letni Tomasz L. mąż i ojciec.

- Po badaniach sekcyjnych ujawniono, że kierujący BMW miał we krwi ponad 2 promile alkoholu- poinformował nas prokurator Krzysztof Ciechanowski. Młody mężczyzna został pochowany w rodzinnym grobie z najbliższymi w Strzyżowie, a na mogile palą się znicze z rozdzierającymi serc napisami "Kochanemu Mężowi" i "Kochanemu Tatusiowi". To żona i córeczka Tomasza musiały pogodzić się z ogromną pustką w ich życiu. Na nagrobnej tablicy umieszczono fotografię tragicznie zmarłego 29-latka w ślubnym garniturze, kiedy tak promiennie uśmiechał się do życia. Niestety zakończył je, prowadząc swoje niemieckie auto będąc pod wpływem alkoholu.

- Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie 30 grudnia 2022 roku umorzyła śledztwo ws. wypadku w Dobrzechowie z powodu braku znamion czynu zabronionego. Postanowienie to jest już prawomocne- poinformował prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie - Mężczyzna w momencie zdarzenia miał ponad 2 promile alkoholu we krwi- dodał.