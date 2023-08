Jeśli wybierasz się w Bieszczady i szukasz atrakcyjnych miejsc z pięknym widokiem, nie możesz przegapić tego tarasu widokowego. Mieści się on około kilometra na południe od Przełęczy Przysłup (620 m n.p.m.), jest położony na wysokości 550 m n.p.m. Dobra informacja dla leniuszków - nie trzeba się tam wcale wdrapywać, auto zostawiamy na parkingu, tuż przy wejściu na taras. Wchodzimy na teren Parku Krajobrazowego "Gór Słonnych".

Z punktu widokowego rozpościera się widok na Bieszczady - zapiera dech w piersiach! Na miejscu znajduje się tablica z opisanymi szczytami, widocznymi z tarasu widokowego. To świetna zabawa dla dorosłych i dzieci - by wyszukiwać widziane szczyty i je nazywać. A widać stąd Tarnicę, Połoniny, Smerek czy Korbanię.

Serpentyny Góry Słonne - jedna z najbardziej krętych dróg w Polsce

Piękny widok rozpościera się z punktu widokowego, ale już sama podróż na miejsce może być niezwykłym przeżyciem. Na drodze krajowej nr 28 z Sanoka do Przemyśla znajdują się bowiem serpentyny, które wiją się w malowniczych miejscach. Widoki i doznania są niesamowite! Serpentyny ciągną się przez kilka kilometrów, oferując niesamowite przeżycia dla kierowców i pasażerów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że droga jest stroma i trudna do pokonania - kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Warto jednak się zdecydować na jej pokonanie - to zdecydowanie jeden z najciekawszych odcinków dróg w Polsce.

Zamek Sobień

Nieopodal znajduje się miejsce, które również warto odwiedzić. Zamek Sobień, a właściwie jego ruiny znajdują się we wsi Manasterzec. Z ruin zamku rozpościera się niezwykły widok na rzekę San. Idealne miejsce na piękne zdjęcie i wspaniałe wspomnienie. Ruiny zamku znajdują się na niewielkim wzniesieniu, ale bardzo łatwym do pokonania, nawet dla dzieci. Wystarczy około 5-10 minut, by być na szczycie. Pod zamkiem znajduje się spory, darmowy parking.