Mama pięcioraczków z Podkarpacia prosi o wsparcie! Niedługo ich pierwsze urodziny

PACZKA DLA PIĘCIORACZKA

Wszyscy możemy zrobić urodzinowy prezent dla pięcioraczków z Podkarpacia. Mama dzieci prosi o wsparcie

Dominika i Vincent Clarke mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu. W lutym 2023 usłyszała o nich cała Polska! Na świat przyszły wtedy pięcioraczki: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Para wychowywała wcześniej siedmioro dzieci i zapragnęli ósmego dziecka. Na świat przyszło aż pięcioro! Niebawem maluszki będą obchodzić swoje pierwsze urodziny. Mama tej wesołej gromadki przedstawia co wszyscy moglibyśmy zrobić dla rodzeństwa w ramach prezentu urodzinowego.