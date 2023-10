Wybory 2023. Frekwencja do godz. 12.00

Trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych i towarzyszącym im referendum. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza i referendalna. PKW podała pierwsze dane dotyczące frekwencji.

Szczegółowe dane jeśli chodzi o Rzeszów przedstawiają się następująco:

Frekwencja do godziny 12: 22,91%

Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania: 33 844

Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania: 147 703

Jeśli chodzi o województwo podkarpackie:

Frekwencja do godziny 12: 22,22%

Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania: 354 281

Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania: 1 594 701

Wybory 2023. Do której otwarte są lokale wyborcze?

Dzisiaj nadszedł wreszcie dzień, kiedy ruszyliśmy do urn wyborczych, aby zagłosować i zdecydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszego kraju. W niedzielę, 15 października lokale wyborcze będą otwarte bez przerwy w godzinach 7.00-21.00. W tym czasie należy zgłosić się do odpowiedniego miejsca, przypisanego do naszego miejsca zamieszkania, aby spełnić obywatelski obowiązek. Do komisji wyborczej należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, czyli z dowodem osobistym lub paszportem.

