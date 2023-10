Wybory 2023. Kandydatka Lewicy: To wielki sukces współpracy

Szacunkowe dane w oparciu o badanie IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN wynika, że Lewica może liczyć na około 8,6 procent poparcia. Taki wynik daje partii 30 mandatów. To znaczący wynik w kwestii tworzenia kolacji z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. Jakie nastroje towarzyszyły w podkarpackim sztabie Lewicy po ogłoszeniu wstępnych wyników?

Są bardzo dobre. Po 18-latach Lewica wraca do współrządzenia, co daje szansę na walkę o wartości lewicowe. To wielki sukces współpracy. Gratuluję kolegom i koleżankom z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty – mówi nam kandydatka do Sejmu z okręgu 23, Patrycja Pawlak-Kamińska.