Zadbaj o swoje oczy! W przypadku wzroku nie warto iść na kompromis

Rozwiązaniem tego problemu są okulary korekcyjne z soczewkami progresywnymi, czyli takie, dzięki którym możesz widzieć wyraźnie z każdej odległości, używając tylko jednej pary okularów.

Soczewki te umożliwiają swobodne przejście od widzenia w dali, przez odległości pośrednie, do widzenia w bliży. W odróżnieniu od soczewek dwuogniskowych przejście jest płynne i komfortowe. A dzięki jednolitej konstrukcji soczewki progresywne są też bardziej estetyczne.

Ponadto każdy z tych obszarów może być dostosowywany do naszych indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Dzięki temu, posiadając jedną parę okularów, widzimy wyraźnie na każdą odległość – niezależnie od stosowanej korekcji, rodzaju wybranej przez nas oprawy okularowej, ulubionego hobby czy trybu życia.

Dlaczego indywidualne soczewki progresywne?

W przypadku standardowych soczewek progresywnych istnieje możliwość, iż osoba je nosząca będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami, które niesie ze sobą zmiana szkieł jednoogniskowych na wieloogniskowe, takimi jak na przykład zawroty głowy, dezorientacja lub uczucie kołysania.

Rozwiązaniem tych problemów są indywidualne soczewki progresywne. Są one produkowane dla danej osoby pod indywidualne parametry - jak garnitur na miarę. Przed ich zamówieniem gromadzi się istotne informacje, takie jak moce wypisane na recepcie, pomiary ułożenia wybranej oprawy na twarzy, sposób w jaki dana osoba porusza się. Ponadto przeprowadzana jest obszerna analiza, dzięki której można określić osobiste wymagania, począwszy od stylu życia, po preferowane odległości widzenia (jazda samochodem, uprawianie sportu, korzystanie z urządzeń cyfrowych, częstsze przebywanie w pomieszczeniu lub na zewnątrz).

Dzięki temu, indywidualne soczewki progresywne pozwalają na błyskawiczną adaptację, łatwą zmianę ostrości w zależności od odległości, na którą patrzymy, zapewniają szersze pole widzenia, zachowanie autentycznych kształtów przedmiotów czy też eliminują uczucie kołysania.

Czy okulary progresywne muszą być drogie?

Obecnie na rynku znajduje się bardzo bogata oferta szkieł progresywnych, w szerokim przedziale cenowym, od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za parę. Różnica ta wynika przede wszystkim z konstrukcji szkieł, szerokości stref widzenia dali, odległości pośrednich i bliży, zastosowanych powłok, pocienienia szkieł oraz łatwości adaptacji.

Najczęściej pojawiającym się u nas pytaniem jest „Po ile macie Państwo progresy?”. Nie uwzględniając konstrukcji, powłok czy też grubości szkieł i podejmując decyzję jedynie na podstawie ceny, a więc kupując produkt o najwęższej konstrukcji i najniższy jakościowo, nie będziemy z niego zadowoleni i będziemy twierdzić, że okulary progresywne nie są dla nas.

Wybór soczewek progresywnych powinien rozpocząć się od mocy szkieł (w szczególności różnicy w korekcji między jednym a drugim okiem), analizy potrzeb, trybu życia i sposobu ich użytkowania. Sam produkt nie musi być z najwyższej półki cenowej. Inna konstrukcja szkieł będzie polecana dla osób funkcjonujących stacjonarnie (np. dla osoby pracującej za kasą w sklepie czy będącej na emeryturze), która nie potrzebuje szerokiego pola widzenia, a inna dla osoby bardzo aktywnej na co dzień.

Dla osoby aktywnej i oczekującej swobody w codziennym funkcjonowaniu, decyzja wyboru lepszych i bardziej zaawansowanych soczewek progresywnych zaowocuje komfortem codziennego życia. Spełnienie indywidualnych potrzeb cechuje wyróżniające się produkty.

W przypadku wzroku nie warto iść na kompromis

Na zakończenie chciałbym przełamać stereotypy i wspomnieć, że osoby, które nie noszą okularów do dali, a potrzebują okularów do czytania, mogą także nosić „progresy”. Istnieje możliwość zamówienia soczewek progresywnych z zerową korekcją do dali. Dzięki tego typu rozwiązaniu możemy swobodnie funkcjonować na co dzień i nikt nie musi wiedzieć, że nadszedł już czas na okulary do czytania.

