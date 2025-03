Zaplanuj urlop z Feniks Tour! "Z nami podróżowanie jest proste i przyjemne"

"Zbóje" trafili do więzienia w Rzeszowie! Takiego przyjęcia za kratami się nie spodziewali

Najlepsze destynacje i oferty wakacyjne

W ofercie biura podróży Feniks Tour znajdują się najlepsze destynacje i oferty wakacyjne. Biuro oferuje jednak nie tylko wyjazdy w wymarzone miejsca, tak by odpowiadały one potrzebom klientów, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo i komfort w podróży a także profesjonalną obsługę i doradztwo w planowaniu i rezerwacji. To nie tylko standardowa oferta hotelu i przelotu, ale także dołączone gratis oferty dodatkowych atrakcji i wycieczek podczas pobytu, transport i polskojęzyczny przewodnik. Firma daje gwarancję satysfakcji i najlepszych cen na rynku, a stali klienci mogą liczyć również na atrakcyjne promocje i rabaty.

"Z nami podróżowanie jest proste i przyjemne!"

- zapewniają przedstawiciele Feniks Tour.

Wyjazdy integracyjne i wycieczki szkolne

Oferta Feniks Tour to nie tylko wyjazdy i wycieczki dla klientów indywidualnych. Biuro jest organizatorem imprez integracyjnych i wycieczek szkolnych. Duże firmy mogą zapisywać swoich pracowników przez stronę internetową, co znacznie ułatwia organizowanie dużych imprez.

Gdzie znaleźć informacje?

Ze szczegółową ofertą biura podróży Feniks Tour można zapoznać się na stronie internetowej fenikstour.pl, a także na Facebooku. Osoby zainteresowane ofertą Feniks Tour mogą również uzyskać wszelkie informacje w biurze znajdującym w Centrum Handlowym Plaza w Rzeszowie, na parterze. Pracownicy są do dyspozycji klientów od poniedziałku do soboty, w godzinach 10:00 – 21:00. Doświadczeni doradcy pomogą znaleźć idealną ofertę i odpowiedzą na wszystkie pytania.

"Nie czekaj – spełnij swoje podróżnicze marzenia już dziś! Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze biuro, a my zajmiemy się resztą. Skorzystaj z naszego doświadczenia i ciesz się bezpieczną i ekscytującą podróżą"

- zapraszają przedstawiciele Feniks Tour.

