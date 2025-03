Zdobywaj wiedzę i umiejętności dzięki środkom unijnym

To już plaga!

Czy wiesz, że w twoim województwie istnieje szeroka oferta szkoleń, kursów i programów wsparcia dla osób, które chcą się rozwijać? Jest to możliwe dzięki funduszom europejskim! Sprawdź, co oferuje Podkarpacie.

To twój moment!

Osoby dorosłe niebędące przedsiębiorcami mają do wyboru wiele form wsparcia:

„Szkolenia Plus” – to projekt skierowany m.in. do samotnych rodziców lub kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Mogą z niego skorzystać pełnoletni mieszkańcy powiatów: tarnobrzeskiego (grodzkiego i ziemskiego), stalowowolskiego i niżańskiego. Dzięki dofinansowaniu w wysokości do 7,25 tys. zł, możesz wziąć udział w szkoleniach i kursach zawodowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Sprawdź aktualne nabory na www.szkoleniaplus.com.pl;

– ma podobną ofertę rozwoju, w tym przypadku dla mieszkańców powiatów dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. Projekt trwa do 31 grudnia 2026 r. Dokumenty można składać w punktach kontaktowych w Dębicy i Ropczycach; „Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje” – to propozycja dla mieszkańców powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego. Rekrutacja odbywa się co 4 miesiące. Uczestnik wnosi wkład własny w wys. maks. 7 proc. ceny usługi rozwojowej, np. kursu, szkolenia lub usługi doradczej (o maks. wartości 5,6 tys. zł). Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na zniesienie wkładu własnego. Szczegóły są dostępne na www.spdm.przemyska.pl;

– to szansa dla mieszkańców Rzeszowa, zwłaszcza dla pracujących emerytów, którzy mogą uzyskać kwalifikacje cyfrowe i zielone. Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu w Rzeszowie lub drogą pocztową; „Operacja Edukacja” – ma podobną ofertę dla mieszkańców powiatów: rzeszowskiego ziemskiego, łańcuckiego i strzyżowskiego. Dzięki temu projektowi podniesiesz kwalifikacje zawodowe, w tym cyfrowe. Właśnie dziś jest 2. dzień rekrutacji, nie przegap swojej szansy i wejdź na www.operacjaedukacja.pl;

– to projekt, który realizowany będzie do końca grudnia 2026 r. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego; „Program SJ” – wspiera w zdobywaniu lub uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji osoby zamieszkałe w powiatach: jarosławskim, przeworskim i leżajskim. O szczegóły warto zapytać w rzeszowskim biurze projektu, Punkcie Informacji Funduszy Europejskich lub Punkcie kontaktowym (dostępne na www.programsj.stawil.pl)

– jest kierowany do osób zamieszkujących lub pracujących w powiatach: przemyskim grodzkim i ziemskim oraz lubaczowskim. Tu także osoby z niepełnosprawnością i obcokrajowcy mogą skorzystać z programu; „Nowe kwalifikacje i kompetencje drogą do kariery” – to oferta dofinansowania szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla osób z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego lub m. Krosna (średnia wys. wsparcia to 7 tys. zł).

Bądź swoim szefem

Jeśli chciałbyś zmienić pracę na lepiej płatną lub się przebranżowić, skorzystaj z projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”. Oferuje on dotacje dla mieszkańców woj. podkarpackiego, które chcą założyć własny biznes (w szczególności mieszkańcy Bieszczad, Roztocza, Czwórmiasta i średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze m.in. Przemyśla). Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany plan działania wraz z oceną umiejętności cyfrowych, udziałem w stosownych szkoleniach i przyznaniem środków na założenie działalności gospodarczej. Informacje uzyskasz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie i Oddziałach Zamiejscowych WUP w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu.

Wsparcie ekonomii społecznej

Przedsiębiorstwo społeczne to np. fundacja lub spółdzielnia socjalna, prowadząca działalność gospodarczą, z której zyski trafiają na cele społeczne. Projekt „Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” wspiera ekonomię społeczną na Podkarpaciu, oferując usługi: animacyjne, szkoleniowe, doradcze, inkubacyjne, finansowe i biznesowe. Jest realizowany w powiatach: dębickim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, mieleckim, tarnobrzeskim i m. Tarnobrzeg. To propozycja dla osób zainteresowanych prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego i szansa na zatrudnienie dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Dzięki projektowi do tej pory wsparcie uzyskało 920 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Sprawdź szczegóły na tarrtowes.pl.

Pożyczka na założenie swojej firmy

Jesteś studentem ostatniego roku, osobą bezrobotną lub z niepełnosprawnością i chciałbyś założyć własną działalność? Skorzystaj z pożyczki na samozatrudnienie w ramach projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Jej wysokość to maks. 20-krotność średniego wynagrodzenia. W każdym regionie jest wybrana instytucja udzielająca informacji i zarządzająca procesem udzielania pożyczek.

Dla mieszkańców Podkarpacia są to m.in.:

Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRNTECH”,

Spółka LEGIS w Sanoku,

Przedsiębiorstwo Społeczne w Jarosławiu.

Dokładne adresy instytucji znajdziesz na www.bgk.pl/produkty/pozyczka-na-samozatrudnienie

DODATKOWE INFORMACJE

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości kształcenia w swoim województwie i znaleźć najlepszą dla siebie ofertę w pobliżu miejsca zamieszkania, odwiedź PIFE.