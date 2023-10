2. Ogólnopolskie Zawody Osób z Niepełnosprawnościa na Chwyciarni

To wydarzenie pełne pasji, sportowej rywalizacji i niezapomnianych chwil, które łączą nas wszystkich w duchu sportu i przyjaźni. Memoriał Ryśka Pilcha to więcej niż tylko zawody. To wyjątkowa okazja do spotkania inspirujących postaci i podziwiania niezwykłych osiągnięć. Naszym gościem specjalnym będzie Aleksandra Mirosław, dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce na czas - jej osiągnięcia są niezwykle imponujące, a jej historia inspiruje do pokonywania trudności.

Wydarzenie ma na celu upamiętnienie postaci Ryszarda Pilcha, autora znanych dróg w skałach i Tatrach, wieloletniego podopiecznego Fundacji Różyczka. Ryszard Pilch, który odszedł od nas w 2020 roku, zostawił trwały ślad w historii wspinaczki. Ten Memoriał jest hołdem dla niego i okazją do świętowania jego dziedzictwa. Podczas Memoriału, 150 uczestników spotka się, by zdobywać ściany i cieszyć się atmosferą radości, wsparcia i ducha rywalizacji.

i Autor: materiały prasowe

- Nasze zawody to także okazja do spotkania się z inspirującymi postaciami ze świata wspinaczki oraz z udziałem wspaniałych partnerów i sponsorów. Będziemy mieli dla Was wiele atrakcji, w tym konkursy z nagrodami - mówią organizatorzy.

Przyjdźcie do Chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice 14 listopada i wesprzyjcie uczestników Memoriału Ryśka Pilcha. To będzie dzień pełen emocji, pasji i niesamowitych wrażeń. Niech sport i przyjaźń złączą nas wszystkich na tej wyjątkowej imprezie!