3x3 City Tour Silesia Basket wraca na magiczny Stadion Śląski! Wielkie koszykarskie wydarzenie nadchodzi!

Trzyosobowa odmiana koszykówki z roku na rok rozwija się bardzo intensywnie. Polska kadra narodowa osiąga sukcesy w turniejach mistrzowskich. Coraz mocniej na świecie dają znać o sobie także młodzi reprezentanci tej dyscypliny. Już 27 maja w Chorzowie najsilniejsze zespoły będą walczyć po raz drugi w historii na Stadionie Śląskim.

- Cieszę się, że wspólnie ze Stadionem Śląskim możemy kontynuować projekt w dyscyplinie bliskiej mojemu sercu. Ta energiczna i widowiskowa koszykówka w połączeniu z atrakcjami dla kibiców sprawiają, że 3x3 City Tour „Silesia Basket” ma wiele atrakcji dla każdego. Konkursy, pokaz freestylle oraz konkurs wsadów to tylko część z ciekawych wydarzeń. Po prostu trzeba tam być – Marcin Strządała BDB Event, organizator i pomysłodawca cyklu 3x3 City Tour.

W tym roku całkowita pula nagród turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw Polski 3x3 City Tour „Silesia Basket” LOTTO 3x3 QUEST to 13 000 zł. Nadal trwają zapisy do tego wydarzenia. Prowadzone są one przez stronę www.fiba3x3.com, a więcej informacji o turnieju można uzyskać na profilu facebookowym wydarzenia: 3x3 City Tour.

Turniej 3x3 City Tour Silesia Basket "LOTTO 3x3 QUEST" to nie jedyne koszykarskie wydarzenie na Stadionie Śląskim tego dnia. W jego trakcie rozgrywany będzie również młodzieżowy turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Polski 3x3 ze strefy śląsko-opolskiej koszykarek. Rywalizacja toczyć się będzie w trzech kategoriach:

U-15,

U-17,

U-23.

Relacje z wydarzenia będzie można śledzić w mediach społecznościowych Stadionu Śląskiego, zarówno na Facebooku >>tutaj<< jak i Instagramie >>tutaj<<.

i Autor: mat.prasowe

Organizatorami wydarzenia są: BDB EVENT, Stadion Śląski, Województwo Śląskie oraz Polski Związek Koszykówki.

Partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Energa Grupa Orlen, Województwo Lubelskie, LAKMA. Projekt wspiera: Park Śląski, Miasto Chorzów oraz Mitko.

Partnerem koszykówki 3x3 w Polsce jest Totalizator Sportowy - właściciel marki LOTTO.