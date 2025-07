5-latek w piżamie sam na ulicy. Wujek miał się opiekować, ale spał w najlepsze

Pszczyna. Samotny 5-latek błąkał się po ulicy

Rano we wtorek, 29 lipca robotnicy pracujący w Pszczynie zauważyli na ulicy małego chłopca ubranego jedynie w piżamę i skarpetki. Zaniepokojeni jego losem, próbowali nawiązać z nim kontakt, ale bez skutku. Zdecydowali się więc przyprowadzić go do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

Na komendzie okazało się, że chłopiec nie potrafi podać swojego imienia ani adresu. Dzielnicowa podjęła decyzję o objeździe okolicy w poszukiwaniu jego domu i opiekunów. Policjanci odwiedzili pobliskie przedszkole, ale nikt nie rozpoznał dziecka. Jak relacjonuje policja, sytuację utrudniał fakt, że maluch na każde pytanie odpowiadał twierdząco.

Funkcjonariusze wrócili w rejon, gdzie chłopiec został znaleziony. W pewnym momencie policjantka zauważyła, że dziecko zaczęło się uśmiechać, co zinterpretowała jako dobry znak. Idąc za nim, dotarli do jednego z mieszkań. Chłopiec wskazał na konkretne drzwi, ale nikt nie odpowiadał na pukanie.

Dzieckiem miał się zajmować wujek, ale spał

Ostatecznie udało się ustalić, że w mieszkaniu spał 21-letni wujek chłopca, który opiekował się nim pod nieobecność matki. Kobieta przebywała w szpitalu z drugim dzieckiem. Mężczyzna był trzeźwy i tłumaczył, że chłopiec musiał wyjść z mieszkania, gdy on jeszcze spał.

Policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym, który oceni, czy doszło do zaniedbania opieki nad dzieckiem.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o szczególną troskę o bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych. Przypomina o konieczności:

uczenia dzieci, aby nie oddalały się od domu bez zgody dorosłych;

sprawdzania, czy drzwi i furtki są zamknięte;

rozmawiania z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa.