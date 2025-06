Autodrom & Pitstop Bowling. To Twoje miejsce w Sosnowcu! Świętuj razem z nami 15 urodziny!

Sprawdźcie miejsce pełne dobrej rozrywki. Tu poczujecie emocje i adrenalinę

Z pasji do motoryzacji i adrenaliny powstała przestrzeń, która na stałe wpisała się w krajobraz rozrywki - pierwszy w Polsce dwupoziomowy tor kartingowy, który z czasem przekształcił się w wielowymiarowe centrum pełne wrażeń. Przez 15 lat działalności obiekt nieustannie ewoluował, oferując coraz więcej atrakcji i jeszcze lepsze warunki do rywalizacji i relaksu.

Prędkość i styl porwie każdego

Obecnie w jednym miejscu można poczuć moc 13-konnych gokartów na dynamicznym, rozbudowanym torze, by chwilę później przenieść się do stylowej kręgielni Pitstop Bowling z sześcioma profesjonalnymi torami. To idealne miejsce zarówno na integrację ze znajomymi, jak i na rodzinne popołudnie czy firmową imprezę.

Nie tylko zabawa, ale też wypasione jedzenie

Na terenie obiektu znajduje się także restauracja serwująca soczyste burgery, chrupiącą pizzę i imprezowe przekąski. W menu nie zabrakło również czeskiego piwa prosto z kija oraz oferty cateringowej dostosowanej do każdej okazji - od urodzin i wieczorów kawalerskich po wydarzenia korporacyjne oraz eventy dla dzieci.

Oni dobrze wiedzą co robią - i robią to najlepiej

Autodrom & Pitstop Bowling to coś więcej niż tor wyścigowy - to kompleksowa przestrzeń eventowa, w której pasja spotyka się z perfekcyjną organizacją. Każda impreza, każde wyjście i każdy wyścig to okazja, by tworzyć wspomnienia pełne emocji i dobrej zabawy.

Nachodzi wielka impreza urodzinowa, na której nie może was zabraknąć!

To będą niezapomniane 15 urodziny Autodrom & kręgielnia Pit Stop Bowling!

To już 15 lat, odkąd pierwszy gokart ruszył po torze Autodromu - a taka okazja wymaga prawdziwego świętowania! Już 15 czerwca 2025 roku szykuje się TURBO IMPREZA URODZINOWA, której nie można przegapić! Emocjonujące zawody kartingowe, darmowe kręgle, loterie, nagrody, a do tego masa atrakcji dla dzieci i dorosłych – to będzie dzień pełen wrażeń, prędkości i zabawy na najwyższych obrotach.

LINK do wydarzenia TUTAJ.

Wstęp wolny dla WASZYSTKICH!

W PROGRAMIE:

GRAND PRIX o Puchar Autodromu - zawody kartingowe w dwóch kategoriach wiekowych

Darmowe kręgle - 1 godzina gry dla zapisanych grup!

Loteria i upominki - nagrody, vouchery i niespodzianki dla uczestników

Degustacje - pyszne przekąski z Pitstopu, napoje od partnerów, a na deser urodzinowy tort i szampan

Strefy atrakcji - symulatory wyścigowe, graffiti live, strefa kobieca, animacje, supercars i wiele więcej!

HARMONOGRAM IMPREZY:

10:30 - otwarcie obiektu, specjalne upominki dla pierwszych 30 osób,

11:00 - uroczyste rozpoczęcie imprezy,

11:30 - prezentacja zasad zawodów kartingowych i podział na grupy,

12:00 - 15:00 – rywalizacja na torze, darmowe kręgle oraz atrakcje na całym terenie,

15:15 - urodzinowy toast z tortem i szampanem dla wszystkich gości.

ZAWODY KARTINGOWE - GRAND PRIX AUTODROMU

Kategorie:

Junior: od 130 cm wzrostu do 14 lat.

Senior: od 14 lat i minimum 160 cm wzrostu.

Formuła: trening - kwalifikacje - finał

Wpisowe: 180 zł (w tym pizza + Pepsi)

Zapisy trwają do 29.05.2025 lub do wyczerpania miejsc!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - szczegóły w social mediach!

DARMOWE KRĘGLE - GRAJ I WYGRYWAJ!

Nie każdy musi ścigać się gokartem - w tym samym czasie dostępna będzie kręgielnia za darmo dla zorganizowanych grup (4–8 osób).

Czas gry: 12:00-15:00.

Zapisy telefoniczne: 507 810 058 (do wyczerpania dostępnych godzin).

Po grze wystarczy wrzucić zdjęcie wyników na Facebook/Instagram i oznaczyć @pitstop.autodrom + #15urodzinyautodromu, by powalczyć o nagrody za najlepsze wyniki!

LOTERIE I DODATKOWE UPOMINKI

Specjalne prezenty dla pierwszych 30 osób, które pojawią się w obiekcie!Loterie i losowanie nagród przez cały dzień!Niespodzianki od partnerów i sponsorów!

Autodrom & Pitstop Bowling zapraszają wszystkich - małych i dużych, fanów szybkiej jazdy, dobrej zabawy oraz wspólnego świętowania.

To będą urodziny, które na długo zapiszą się w pamięci!