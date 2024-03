Baseny termalne w województwie śląskim? Nowe termy realne, odwierty już na zaawansowanym etapie

Pod koniec września w wsi Grodziec rozpoczęły się wiercenia w poszukiwaniu źródeł geotermalnych. Pierwsze opracowania wskazujące, że to właśnie tam znajdują się gorące źródła, opublikowano w 1999 roku. Wykonał je prof. Julian Sokołowski na zlecenie wójta Janusza Pierzyny.

Od września prace posuwają się w ekspresowym tempie. W przeciągu pół roku wykonano 1,5 kilometra odwiertów. Na tym poziomie firma prowadząca prace wiertnicze natrafiła na źródła geotermalne o temperaturze 46 st. Celsjusza. Odwiert w najbliższych tygodniach ma zostać wykonany do głębokości dwóch kilometrów.

To już ten moment, gdy wyłoniona w przetargu firma rozpocznie wiercenia do głębokości nawet 2 kilometrów. Czekaliśmy na tę chwilę wiele lat, bo dotarcie do ciepłych źródeł może poszerzyć możliwości rozwoju całej naszej gminy, a nawet regionu. Już za kilka tygodni się o tym przekonamy – mówił pod koniec września Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica i pomysłodawca inwestycji.