Budujemy dla was nową kolej

To nie słoneczna Italia, a mała miejscowość w zachodniej Polsce. Turystyczny hit lata zachwyca swoim klimatem

Co tam się wydarzyło?

Czy to Jacek Jaworek?

i Autor: materiały prasowe

Inwestycja na odcinku Będzin – Katowice Szopienice – Katowice Piotrowice całkowicie odmieni transport kolejowy w regionie. Kluczowym jej założeniem jest rozdzielenie ruchu regionalnego od dalekobieżnego. W tym celu na odcinku linii kolejowej dobudujemy dwa tory. W efekcie wzrośnie przepustowość ruchu kolejowego w województwie śląskim – zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Oznacza to, że na trasę wyjedzie więcej pociągów.

Duży zakres prac na odcinku Będzin – Katowice Piotrowice

Podróżni zyskają lepszy dostęp do ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. Wybudujemy pięć nowych przystanków kolejowych: Sosnowiec Środula, Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec. Komfort podróżowania koleją w regionie poprawi modernizacja 4 stacji (Sosnowiec, Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Ligota) oraz 2 przystanków kolejowych (Katowice Szopienice Południowe, Katowice Brynów). Na wszystkich przebudujemy infrastrukturę, a na stacjach Sosnowiec, Katowice Ligota oraz przystanku Katowice Szopienice Południowe dobudujemy po jednym dodatkowym peronie.

i Autor: materiały prasowe Nowy przystanek kolejowy Katowice Akademia – wizualizacja Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-fx75-vExe-urUA_nowy-przystanek-kolejowy-katowice-akademia-wizualizacja.jpg

Łącznie wybudujemy 13 nowych peronów, a 15 przebudujemy. Wszystkie będą przystosowane do obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodny i bezpieczny dostęp do nich zapewnią pochylnie lub windy. Na antypoślizgowych nawierzchniach zamontujemy ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Perony wyposażone zostaną w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Codzienne podróże ułatwi czytelna informacja pasażerska.

i Autor: materiały prasowe Nowy przystanek Katowice Uniwersytet wraz z przejściem podziemnym – wizualizacja Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KP29-JiDD-2hjA_nowy-przystanek-katowice-uniwersytet-wraz-z-przejsciem-podziemnym-wizualizacja.jpg

Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie przyspieszą nawet do 160 km/h. Będzie to możliwe m.in. dzięki wymianie na tym odcinku ok. 130 km torów oraz 175 km sieci trakcyjnej. Bezpieczne i sprawne podróże koleją w regionie zapewni budowa i przebudowa ponad 150 obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów kolejowych i drogowych oraz mostów.

Prace już trwają

Jeszcze pod koniec zeszłego roku rozpoczęły się prace na szlaku Będzin – Katowice Szopienice Południowe. W Sosnowcu postępuje budowa nowego przejścia podziemnego i przystanku kolejowego Sosnowiec Środula przy ul. Chemicznej oraz przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Nowopogońską. Rozpoczęliśmy także modernizację stacji kolejowej Sosnowiec Główny, aktualnie przebudowujemy przejście podziemne, z którego będzie zapewniony dostęp windą i schodami m.in. do nowego peronu nr 3. Na terenie stacji powstaje także nowa nastawnia, z której dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Natomiast w Katowicach prowadzone są prace związane z budową mostu nad rzeką Rawą oraz nowego przystanku Katowice Morawa.

i Autor: materiały prasowe Wiadukt kolejowy nad ul. Mikołowską – wizualizacja Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-k8FW-z5AT-2Ate_wiadukt-kolejowy-nad-ul-mikolowska-wizualizacja.jpg

Wkrótce rozpocznie się przebudowa linii kolejowej na szlaku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice. Pierwsze prace prowadzone będą na 6 obiektach. We wrześniu rozpoczniemy przebudowę wiaduktów kolejowych nad ul. Mikołowską, Graniczną, Załęską, Przodowników, Kłodnicką oraz wiaduktu drogowego na ul. Bagiennej (dodatkowo obok wybudowany zostanie drugi wiadukt drogowy).

Nowe perony i przejścia

Szeroki zakres ma także rozpoczęta już przebudowa odcinka linii kolejowej E 65 między Tychami i Goczałkowicami. Przy ul. Hallera w Pszczynie budowane jest nowe, bezpieczne przejście podziemne. Obiekt będzie dostosowany do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przejście podziemne powstanie w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego. Postępują również prace na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Katowickiej i ul. Bieruńskiej.

i Autor: materiały prasowe Nowe przejście podziemne na ul. Hallera w Pszczynie – wizualizacja Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-VTTT-5da9-sycG_nowe-przejscie-podziemne-na-ul-hallera-w-pszczynie-wizualizacja.jpg

Na przystankach Goczałkowice oraz Piasek rozebrano po jednym starym peronie. W ich miejscu powstają już nowe, które będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowane zostaną nowe wiaty i ławki, które zapewnią komfort oczekiwania na pociągi, a czytelna informacja pasażerska ułatwi podróże. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dodatkowo w Goczałkowicach budowane jest nowe, wygodne przejście podziemne, z którego schodami i pochylniami będzie się można dostać na nowe perony.

Mostem aż do granicy

Rozpoczęła się też modernizacja odcinka Zabrzeg – Zebrzydowice aż do granicy państwa. Jednym z kluczowych jej elementów będzie budowa nowego 600-metrowego mostu kolejowego w Zebrzydowicach. Obiekt umożliwi korektę przebiegu linii kolejowej. W efekcie pociągi będą sprawniej kursować w kierunku granicy z Czechami oraz z Zebrzydowic do Zabrzegu i dalej – do Goczałkowic, Tychów czy Katowic.

i Autor: materiały prasowe Nowy, ponad 600-metrowy most kolejowy w Zebrzydowicach Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-LVj9-TPMz-4Yxd_nowy-ponad-600-metrowy-most-kolejowy-w-zebrzydowicach.jpg

Zmodernizowane zostaną także m.in. przystanki kolejowe Zabrzeg Czarnolesie, Drogomyśl, Pruchna oraz stacje Chybie i Zebrzydowice. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na przystanku kolejowym Pruchna perony powstaną w nowej lokalizacji – po obu stronach wiaduktu nad ul. Lipową. Przesunięty zostanie także jeden z modernizowanych peronów na przystanku Drogomyśl – znajdzie się on po drugiej stronie wiaduktu nad ul. Kolejową. Lokalizację peronów zmieniamy dla zapewnienia podróżnym wygodniejszego dostępu do kolei. W sąsiedztwie stacji Chybie wybudowany zostanie nowy wiadukt drogowy, który poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni komunikację w regionie. Obiekt zastąpi obecnie istniejący przejazd kolejowo-drogowy na ul. Bielskiej.

i Autor: materiały prasowe Stacja kolejowa Zebrzydowice – wizualizacja Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-PDeb-PXJg-jDrh_stacja-kolejowa-zebrzydowice-wizualizacja.jpg

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinkach Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Postęp prac można śledzić na dedykowanej inwestycji stronie internetowej www.slaskienatorach.pl.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Materiał Sponsorowany