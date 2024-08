Budujemy dla Was nową kolej. Zmiany w organizacji ruchu kolejowego i drogowego w Katowicach

i Autor: materiały prasowe

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. całkowicie odmieni transport kolejowy w regionie. Jej głównym założeniem jest oddzielenie ruchu regionalnego od dalekobieżnego, dzięki dobudowie nowej pary torów na odcinku od Będzina do Katowic. Pozwoli to w przyszłości na stworzenie nowych połączeń kolejowych. Z kolei budowa nowych przystanków ułatwi mieszkańcom dostęp do kolei.

Remont w centrum Katowic

Od września nasza inwestycja obejmie znaczną część Katowic w tym gruntowną przebudowę infrastruktury kolejowej w centrum. Dla miasta oznacza to spore zmiany, które w przyszłości polepszą jakość połączeń kolejowych. Nowe przystanki Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec zwiększą dostęp do kolei. Przebudujemy stację Katowice, na której wydłużymy perony i odbudujemy peron piąty. Wydłużone zostanie także przejście podziemne pod peronem 4, którym będzie można dojść aż do ulicy Św. Jana. Zmiany obejmą także stacje Katowice Zawodzie i Katowice Ligota oraz przystanki Katowice Szopienice Południowe i Katowice Brynów. Nowe perony będą przystosowane do obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodny i bezpieczny dostęp do nich zapewnią pochylnie lub windy. Na antypoślizgowych nawierzchniach zamontujemy ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Perony wyposażone zostaną w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Codzienne podróże ułatwi czytelna informacja pasażerska.

Na odcinku katowickim trwają już prace przygotowawcze. Polegają m.in. na porządkowaniu terenu, prowadzone są także kontrolne przekopy przy obiektach inżynieryjnych.

Start od września

Intensywne prace rozpoczną się od 2 września. W pierwszej fazie obejmą roboty torowe na katowickich stacjach i przystankach: Zawodzie, Brynów oraz Ligota. Ich głównym celem będzie przystosowanie obecnej infrastruktury kolejowej do potrzeb inwestycji m.in. zabudowę rozjazdów i przebudowę sieci trakcyjnej oraz torów.

9 września zamknięty zostanie połówkowo pierwszy z sześciu obiektów – wiadukt drogowy przy ul. Bagiennej w Katowicach. Kolejne wiadukty będą wyłączane z ruchu w odstępach tygodniowych. Zamknięcia ostatnich dwóch nad ulicami Załęską i Przodowników zaplanowane są już na listopad. W październiku natomiast prace obejmą także peron pierwszy stacji Katowice, który będzie nieczynny dla podróżnych. Ruch obsłużą pozostałe trzy perony.

Będą zmiany w ruchu

W związku z szerokim zakresem prac konieczne będą całkowite lub częściowe wyłączenia z użytkowania wiaduktów. Aby zminimalizować niedogodności nastąpi to etapowo. Na czas zamknięć, przygotowane zostaną alternatywne trasy dojazdu dla samochodów i przejść dla pieszych.

Zmiany czekają także pasażerów kolei. Od korekty rozkładu jazdy, która wejdzie w życie 1 września, ruch pociągów przez stację Katowice będzie utrzymany. Część składów będzie kursować trasami zmienionymi, część w skróconych relacjach, np. Koleje Śląskie do Oświęcimia pojadą z Mysłowic, a Przewozy Regionalne w kierunku Kozłowa, Sędziszowa i Kielc z Sosnowca.

9 pociągów PKP Intercity będzie mieć postój w stacji Katowice Ligota z pominięciem Katowic. Składy będą kursowały przez katowicki Ochojec, co wiąże się z równoczesnym zamknięciem dwóch przejazdów kolejowo-drogowych przy ul. 73 Pułku Piechoty oraz Jankego. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności przy przekraczaniu torów i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Za wybrane nocne pociągi Kolei Śląskich będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

Wszystkie zmiany dostępne są w gablotach informacyjnych na stacjach i przystankach, a także na Portalu Pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Prosimy podróżnych, by przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów.

Trwa wielka przebudowa

Przebudowa linii kolejowej E 65 w Katowicach jest częścią większej inwestycji, która już się rozpoczęła. Jeszcze pod koniec zeszłego roku rozpoczęliśmy prace na szlaku Będzin – Katowice Szopienice Południowe. W Sosnowcu postępuje budowa nowego przejścia podziemnego i przystanku kolejowego Sosnowiec Środula przy ul. Chemicznej oraz przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Nowopogońską. Modernizujemy stację kolejową Sosnowiec Główny. Aktualnie przebudowujemy przejście podziemne, z którego będzie zapewniony dostęp windą i schodami m.in. do nowego peronu nr 3. Na terenie stacji powstaje także nowa nastawnia, z której dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Natomiast w Katowicach prowadzone są prace związane z budową mostu nad rzeką Rawą oraz nowego przystanku Katowice Morawa.

Prace toczą się również na odcinkach Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz dalej na południe od Zabrzegu do granicy państwa w Zebrzydowicach. W Pszczynie na ul. Hallera postępuje budowa nowego, bezpiecznego przejścia podziemnego. W Goczałkowicach prowadzimy przebudowę przystanku kolejowego. Wygodny dostęp do niego zapewni nowe przejście podziemne ze schodami oraz pochylniami. Perony wyposażone zostaną m.in. w nowe wiaty, ławki, oświetlenie oraz czytelną informację pasażerską. Również najbardziej wysunięty na południe odcinek Zabrzeg – Zebrzydowice czeka zasadnicza przemiana. Jej symbolem jest budowa 600-metrowego mostu kolejowego w Zebrzydowicach. Obiekt umożliwi korektę przebiegu linii kolejowej. W efekcie pociągi będą sprawniej kursować w kierunku granicy z Czechami oraz z Zebrzydowic do Zabrzegu i dalej – do Goczałkowic, Tychów czy Katowic. Ponadto na odcinku wyremontowanych zostanie pięć stacji i przystanków kolejowych, wymienimy tory i przebudujemy lub wybudujemy 25 obiektów inżynieryjnych.

Największa inwestycja kolejowa

Przebudowa linii kolejowej E 65 na odcinkach Będzin – Katowice Piotrowice oraz Tychy – Most Wisła (Goczałkowice) i Zabrzeg – Zebrzydowice potrwa cztery lata. Obejmie w sumie 280 km torów, 21 stacji i przystanków kolejowych i 195 obiektów inżynieryjnych. Łączna wartość zadania to ok. 7 mld zł netto, z czego ponad 6 mld zł netto pochodzi ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

