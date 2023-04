Utonął w prima aprilis. Tajemnicza śmierć 25-latka koło Wodzisławia Śląskiego

Buków. 25-latek utonął z zbiorniku

Dramat rozegrał się 1 kwietnia rano w miejscowości Buków w powiecie wodzisławskim. Policjanci dostali informację dotyczącą utonięcia. - Strażacy przy pomocy sprzętu wyłowili ciało mężczyzny. To 25-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego - mówi nam asp. szt. Małgorzata Koniarska z KPP w Wodzisławiu Śląskim. Ciało ofiary zabezpieczono do sekcji zwłok. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wstępnie wykazano, że do śmierci 25-latka nie przyczyniły się osoby trzecie. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Nie wiadomo bowiem, jak młody mężczyzna znalazł się w wodzie i dlaczego.

Wiadomo natomiast, że 25-latek był widziany przez jednego ze świadków. Miał stać po drugiej stronie zbiornika. Świadek usłyszał w pewnej chwili dramatyczny krzyk. Zobaczył w zbiorniku osobę, która zanurzała się w wodzie. Przechodzień udał się bliżej miejsca, w którym widział 25-latka, ale nikogo już tam nie było. Nie dostrzegł również nikogo na tafli wody. Jakiś czas potem służby wyciągnęły ciało. Policja ma również kontakt z innymi świadkami tego zdarzenia.

