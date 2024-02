Centrum przesiadkowe Zabrze Goethego otwarte. Dawna „belka” zmieniła się nie do poznania!

Pileś? Nie wsiądziesz do tych autobusów. Przewoźnik stawia na nowinki techniczne

Wodorowy autobus wjechał do Sosnowca. Zalety "elektryka" bez jego wad

– Kto pamięta jak wyglądała nasza „Belka” jeszcze w 2022 roku? Deszcz, wiatr i zimno, z którymi musieli mierzyć się pasażerowie komunikacji publicznej. Dziś to miejsce jest nie do poznania – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Prace przy budowie nowego obiektu przy ul. Goethego ruszyły w lutym 2022 r. Centrum przesiadkowe, które powstało na miejscu wysłużonego dworca autobusowego, ma powierzchnię ponad 10 tys. metrów kwadratowych. Znalazły się w nim perony komunikacji autobusowej i parking, a także poczekalnia i punkty usługowe.

W trakcie wydarzenia nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych naszego miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, jej zastępcą – Katarzyną Dzióbą, dyrektorem Biura Prezydenta Miasta Zabrze Janem Pawluchem, zastępcą przewodniczącego Rady Miasta Zabrze Krystianem Jonecko i radnymi – zarówno miejskimi, jak i dzielnicowymi oraz naczelnikami zaangażowanych w tę inwestycję wydziałów Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Nie zabrakło też dyrektorów miejskich spółek – w tym m.in. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Danuty Podloch-Bochyńskiej, dyrektora Jednostki Gospodarowania Nieruchomościami Tomasza Saternusa, dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny Magdaleny Aksamitowskiej-Kobos, a także przedstawicieli spółek Grupy NDI (generalny wykonawca inwestycji).

Na otwarciu nowego centrum wystąpili: Verba i Matt Palmer. Dzień wcześniej, 8 lutego, otwarto centrum przesiadkowe w Zabrzu-Rokitnicy znajdujące się przy ul. Krakowskiej. Czwartkowe wydarzenie rozpoczęło się koncertem Skolima.

Centrum przesiadkowe przy ul. Goethego

W obu miejscach dostępne są także stacje ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss&Ride oraz infrastruktura towarzysząca (biletomaty, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R).

Rokitnica Pętla ma otwarte perony i zewnętrzny parking. Pasażerowie znajdą tu poczekalnię i punkty z drobnymi usługami. Obiekt ma powierzchnię 276 metrów kwadratowych.

– Dzięki realizacji inwestycji poprawiliśmy jakość komunikacji oraz przesiadania się na transport zbiorowy i rowerowy. Wzrosła również liczba miejsc parkingowych. Jestem przekonana, że inwestycja ta będzie dobrze służyła mieszkańcom Zabrza, podniesie też poziom bezpieczeństwa. Istotnym efektem realizacji projektu jest także redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Na przystanki Rokitnica Pętla i Zabrze Goethego będą wjeżdżać autobusy prawie 40 linii.

– Rozpoczęcie obsługi tego samego dnia dwóch węzłów przesiadkowych w jednej gminie to wyjątkowa okoliczność. W naszej dotychczasowej historii tylko raz miał miejsce taki przypadek – podkreśla Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM.

W związku z uruchomieniem ukończonych obiektów, ZTM informuje o zmianach w rozkładach jazdy autobusów kursujących w Zabrzu.

Przystanek Zabrze Goethego obsługuje autobusy 33 linii: M16, M24, 6, 7, 7N, 15, 23, 32, 32N, 47, 81, 83, 86, 89, 111, 156, 198, 199, 234, 250, 270, 280, 286, 617, 617N, 647, 659, 706, 709, 720, 840, 840N i 932.

– Korzystając z tych połączeń będzie można m.in. dojechać do Biskupic, Grzybowic, Helenki, Kończyc, Mikulczyc, Pawłowa i Zaborza w Zabrzu, ale i do Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Katowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Tarnowskich Gór – podkreśla ZTM. – Wraz z wprowadzeniem zmian na wyżej wymienionych liniach wdrożone jednocześnie zostaną inne modyfikacje w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in. likwidację tymczasowych przystanków Rokitnica Pętla oraz Zabrze Plac Dworcowy, uruchomienie obsługi przystanków Mikulczyce Moniuszki nż i Os. Kopernika – dodaje ZTM.

Na Rokitnicy Pętli zatrzymują się będą autobusy 11 linii: 15, 20, 57, 81, 83, 92, 111, 132, 158, 169 i 617N. Stąd możliwy będzie dojazd do Helenki, Mikulczyc, Biskupic i Grzybowic – dzielnic Zabrza, a także do Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Pyskowic, Tarnowskich Gór i Zbrosławic.

Budowa centrum przesiadkowego w Rokitnicy oraz centrum przesiadkowego przy ul. Goethego w Śródmieściu to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”. Wartość całkowita zadania wynosi: 127 732 462,47 zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło: 95 278 725,03 zł.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich zmian w rozkładach jazdy są dostępne na stronie rj.metropoliaztm.pl w zakładce „komunikaty”. Można tu również znaleźć schematyczne mapki pokazujące organizację ruchu w zabrzańskich centrach przesiadkowych.

