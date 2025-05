Chorzów – zielone serce Śląska zaprasza na Święto Miasta z koncertem ESKA Music Tour!

Lato w pełni w Fabryce Pełnej Życia! Co czeka na mieszkańców Dąbrowy Górniczej?

Zielony gigant Europy

Wielu mówi o Chorzowie jako o jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce – i trudno się z tym nie zgodzić. Głównym powodem tej opinii jest Park Śląski, gigantyczna przestrzeń zieleni rozciągająca się na ponad 550 hektarach. To największy park miejski w Europie i prawdziwe płuca Śląska. Został stworzony na terenach poprzemysłowych, które dziś urzekają bioróżnorodnością, ścieżkami spacerowymi i atrakcjami dla całych rodzin.

Wśród licznych miejsc wartych odwiedzenia wyróżnia się Planetarium – Śląski Park Nauki, jedno z najnowocześniejszych w Europie, gdzie zgłębisz tajemnice astronomii, meteorologii i sejsmologii. Nie można też zapomnieć o „Skansenie”, czyli Górnośląskim Parku Etnograficznym, który przeniesie Cię w czasie i pokaże, jak żyli nasi przodkowie. A jeśli masz ochotę spojrzeć na Park z innej perspektywy – skorzystaj z przejazdu kolejką linową „Elka”, z której rozciąga się malowniczy widok na całą okolicę.

Industrialna dusza z charakterem

Chorzów to nie tylko przyroda. To również miasto o przemysłowych korzeniach, które dumnie pielęgnuje swoje dziedzictwo. Szyb Prezydent, monumentalna wieża dawnej kopalni, dziś jest punktem widokowym i jedną z ikon miasta, wpisaną na Szlak Zabytków Techniki. W jego cieniu stoi przepiękny, drewniany kościół św. Wawrzyńca z XVI wieku – dowód na to, że w Chorzowie historia i współczesność potrafią żyć w harmonii.

Wizytówką przemysłowej przeszłości miasta jest również Muzeum Hutnictwa – wyjątkowe miejsce, które opowiada o ludziach, którzy przez pokolenia tworzyli siłę tej ziemi. To nie tylko wystawa maszyn czy eksponatów, ale przede wszystkim żywa opowieść o pracy, tradycji i wspólnocie.

Majowe świętowanie pełne muzyki – ESKA Music Tour w Chorzowie!

W maju Chorzów nabiera wyjątkowej energii. To czas Święta Miasta, czyli tygodni pełnych wydarzeń kulturalnych, atrakcji rodzinnych i wyjątkowych koncertów. A jednym z najważniejszych punktów tegorocznych obchodów będzie koncert ESKA Music Tour, który odbędzie się 17 maja – i będzie to wieczór pełen hitów, tańca i emocji!

Na scenie wystąpią:

CLEO, artystka znana z niezliczonych przebojów i widowiskowych występów, która porwie publiczność do wspólnego śpiewania

Baranovski – muzyk o charakterystycznym stylu, który wprowadzi nas w bardziej nastrojowy, ale równie energetyczny klimat

To wydarzenie, które musisz przeżyć na żywo!

Dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?

– Chorzów w maju tętni życiem, a koncert to tylko część bogatego programu Święta Miasta. Świetna lokalizacja – dogodny dojazd z całej aglomeracji i infrastruktura na europejskim poziomie.

Przyjedź do Chorzowa – zostań na dłużej!

Niezależnie od tego, czy szukasz inspirującego miejsca do wypoczynku, ciekawego kierunku na weekend, czy po prostu chcesz dobrze się bawić – Chorzów ma wszystko, czego potrzebujesz. Zielone przestrzenie, historia, technika i wyjątkowe wydarzenia sprawiają, że to miasto trzeba zobaczyć. A najlepszą okazją ku temu jest właśnie majowy koncert ESKA Music Tour!

