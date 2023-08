Co to jest Child Alert? W Polsce uruchomionę tę procedurę tylko 6 razy

Koniec z lekcjami trwającymi 45-minut? Rewolucja w szkołach. Co na to uczniowie?

Co to jest child alert? Kiedy zostaje uruchomiony

Child alert to procedura alarmowa uruchamiana w przypadku zaginięcia dziecka. Dzięki temu systemowi alarmowemu wspomagane są poszukiwania zaginionych lub porwanych dzieci i nastolatków do 18 roku życia. Platforma zarządzana jest przez ekspertów z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

Child alert to inaczej ujmując system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim policji i mediów.

Gdy zapada decyzja o uruchomieniu child alertu, policja przygotowuje specjalny komunikat, który zawiera podstawowe informacje dotyczące zaginionego dziecka i okoliczności zdarzenia.

Komunikat z wizerunkiem dziecka trafia do mediów zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. W tym samym czasie zostaje tej uruchomiony ogólnopolski numer 995, pod który mogą dzwonić osoby posiadające wiedzę na temat zaginionego dziecka.

Kiedy uruchamiany jest child alert?

Nie każde zaginięcie dziecka uruchamia child alert. O uruchomieniu child alertu decyduje kilka kluczowych czynników. Żeby child alert został uruchomiony muszą zostać spełnione poniższe warunki:

W dniu zaginięcia dziecko nie miało jeszcze 18 lat.

Podejrzewamy, że dziecko zostało porwane albo że jego życie lub zdrowie jest zagrożone.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka zgodzi się na piśmie na ogłoszenie komunikatu. Jeśli nie ma kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym, taką zgodę musi wydać sąd rodzinny i nieletnich.

Mamy powody przypuszczać, że ogłoszenie komunikatu pomoże odnaleźć dziecko.

Mamy informacje, które pozwolą nam przygotować komunikat

Child alert w Polsce i na świecie

Child alert powstał po porwaniu i morderstwie 9-letniej Amber Hagerman w stanie Teksas w 1996 roku. Skuteczność Child Alertu w niektórych krajach wynosi nawet 100 procent. W Europie Child Alert funkcjonuje w 16 krajach członkowskich Unii Europejskiej: w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, we Francji, w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, na Słowacji i we Włoszech. Od 31 marca 2015 system aktywny jest na Słowacji. Docelowo child alert ma działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Child alert w Polsce

Child alert został uruchomiony w Polsce 20 listopada 2013 roku. Za wdrożenie systemu child alert jest odpowiedzialny Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Na terenie Polski, w przypadku wdrożenia systemu Child Alertu działa 30 linii telefonicznych, które są obsługiwane przez 5 operatorów i 5 oficerów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. System pozwala także na identyfikację rozmówców i nagrywanie rozmów telefonicznych.

Do tej pory w Polsce child alert był uruchamiany 6 razy. Pierwszy raz w kwietniu 2015 roku, kiedy niezrównoważony psychicznie mężczyzna porwał 10-letnią Maję z Wołczkowa. Porywaczem okazał się 31-letni Adrian M., Polak na stałe mieszkający w Niemczech.

Drugi raz child alert uruchomiono w listopadzie również w 2015 roku, w tym przypadku chodziło o 3-letniego Fabianka. Było to uprowadzenie rodzicielskie. Chłopca porwał ojciec, a wspierali go wówczas działacze organizacji "Dzielny Tata". Porwał chłopca, bo jak twierdził, że miał utrudniony dostęp do dziecka i chciał walczyć o swoje.

Trzeci raz child alert uruchomiono w marcu 2019 roku z powodu porwania rodzicielskiego Amelki i jej matki w Białymstoku. Później child alert uruchamiano jeszcze w w lutym 2020, w listopadzie 2022 i 6 sierpnia 2023 roku, gdy 11-letnia Wiktoria z Sosnowca, wyszła wyrzucić śmieci nie wróciła do domu.

UWAGA‼️CHILD ALERT ODWOŁANY ‼️Dziecko zostało odnalezione. Dziękujemy Wszystkim za współpracę i przekazywane informacje!🤝 pic.twitter.com/s1eJ4rHscK— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 7, 2023

