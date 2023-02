Barman molestował 16-letnią praktykantkę! Horror uczennicy z Częstochowy

Częstochowa. Barman skazany za molestowanie 16-latki

Sprawę opisuje "Gazeta Wyborcza". Jak czytamy, 16-latka ze szkoły gastronomicznej miała praktyki zawodowe w barze w Częstochowie, w którym pracował Paweł J. 39-letni mężczyzna "miał jej składać niewybredne propozycje i dotykać w miejsca intymne". O sprawie dowiedzieli się rodzice, którzy zaalarmowali policję i szkołę. Sprawą zajęła się prokuratura. Paweł J. został oskarżony o to, że nadużywając stosunku zależności, doprowadził nieletnią uczennicę szkoły gastronomicznej do poddania się "innym czynnościom seksualnym". Groziło mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Barman nie przyznawał się do winy.

Sąd skazał Pawła J. na pięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i 2 tys. zł grzywny. Mężczyzna przez dwa lata nie może pracować z dziećmi i z młodzieżą. Ma również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 30 metrów. Ma także zapłacić tysiąc złotych odszkodowania pokrzywdzonej.Wyrok jest nieprawomocny.

