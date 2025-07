Dlaczego tysiące klientów wybierają Luxtrade? Smartfony odnowione jak nowe i pełna obsługa w 9 miastach

Dlaczego warto wybrać Luxtrade?

Luxtrade to gwarancja jakości. Każdy telefon przechodzi rygorystyczne testy techniczne 22-parametrów sprawności technicznej i atrakcyjności wizualnej. Jeśli dany model nie spełni odpowiednich wymagań, zostaje wyłączony z oferty. Każde urządzenie jest również sprawdzane pod kątem legalności jego pochodzenia. Telefony z Luxtrade pochodzą tylko z europejskiej dystrybucji i posiadają funkcje dedykowane dla polskiego użytkownika.

Kupując z Luxtrade można zaoszczędzić nawet do 60 proc. w porównaniu z nowym smartfonem. To także świadomy wybór - recykling sprzętu zmniejsza ilość elektroodpadów i chroni środowisko.

Luxtrade gwarantuje profesjonalną obsługę oraz komfort zakupu. Sprzedaż odbywa się online oraz w dziewięciu salonach w całej Polsce w Bielsko-Białej, Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Tychach, Wrocławiu oraz Łodzi. W nich także można odebrać zamówiony towar. W każdym z salonów nasi konsultanci pomagają osobiście wybrać urządzenie. Przy zamówieniach online sprawdzają przy klientach zamówiony towar.

i Autor: unsplash/Daniel Romero

Co dokładnie można znaleźć w Luxtrade?

To nie tylko poleasingowe i powystawowe iPhon'y oraz smartfony Samsung w różnych generacjach. Dodajmy, że każde urządzenie jest szczegółowo opisane, z pełnym raportem stany technicznego i wizualnego. W Luxtrade znajdziesz także smartwatche Apple oraz szeroki wybór akcesoriów: od etui i kabli przez szkła ochronne, ładowarki czy uchwyty samochodowe. To rozwiązania kompatybilne z najnowszymi i starszymi modelami w atrakcyjnych cenach. Dzięki temu możesz za jednym razem wyposażyć się kompleksowo, bez szukania dodatków w różnych sklepach.

W Luxtrade możesz także sprzedać swój stary sprzęt. Wypełnij szybki formularz na stronie internetowej, przekaż go do nas za darmo lub przynieś do najbliższego salonu. Otrzymasz wycenę sprzętu, a pieniądze na swoje konto. Usługa Buyback stacjonarnie dostępna jest w salonach iMad Sp. z o.o w Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

Twój smartfon bez ryzyka, w świetnej cenie

Luxtrade to sprawdzona marka: mamy największą re-commerce'ową sieć w Polsce, doświadczenie od 2017 roku, ponad 100 000 zadowolonych klientów oraz innowacyjne usługi jak trade‑in i ratalna płatność. Odwiedź nasz sklep w Cieszynie przy ulicy Librunia 20 lub w Bielsku-Białej przy ulicy Cechowej 6. Więcej informacji na stronie internetowej i Facebooku.