Do odstrzału ponad 3 tys. dzików. Istnieje poważne zagrożenie

W województwie śląskim zaplanowano sanitarny odstrzał dzików. Takie rozporządzenie opublikował Śląski Urząd Wojewódzki. Wszystko ze względu na zagrożenie wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Do końca bieżącego roku w całym województwie ma zostać odstrzelonych ponad 3 tysiące dzików.

Odstrzał dzików prowadzony będzie na terenie 214 obwodów łowieckich z wyłączeniem rezerwatów przyrody, w tym na terenach wiejskich oraz dużych miast takich jak Katowice, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Bytom i Sosnowiec. Dzierżawcy lub zarządcy wymienionych w rozporządzeniu obwodów łowieckich zobowiązani są w terminie do 31 grudnia br. do odstrzału określonej liczby żyjących tam dzików. Liczba zwierząt do odstrzału różni się w zależności od obwodu. Przykładowo dla obwodu nr 133 ustalono limit 37 dzików od odstrzały, natomiast w obwodzie nr 131 obowiązujący limit to 14.

Dodatkowo dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich powinni niezwłocznie zgłosić właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdy przypadek padnięcia dzika, lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna i zaraźliwa wirusowa choroba świń oraz dzików. Na szczęście wirus jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt. Jedyną metodą zwalczania choroby jest odstrzał i utylizacja chorych lub podejrzanych o zachorowanie świń.