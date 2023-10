Dont’ Let Daddy Know zamelduje się w PreZero Arenie Gliwice! Przed nami niezapomniane święto muzyki elektronicznej

Jeden z najlepszych festiwali elektronicznej muzyki tanecznej na świecie, zawita do Gliwic! To będzie trzecie na świecie (po Amsterdamie i Seulu) wydarzenie realizowane w tym roku pod szyldem Dont’ Let Daddy Know!️ Na scenie same gwiazdy, w tym m.in. Alan Walker, Dash Berlin i Fedde Le Grand. - Coś nam mówi, że czeka nas niezapomniana noc i mamy nadzieję, że spędzicie ją razem z nami - mówią organizatorzy wydarzenia, które już 25 listopada 2023 roku. Impreza ciesząca się ogromną popularnością na świecie wraca do Polski po 4 latach przerwy.