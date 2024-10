DREAMSTATE EUROPE po raz piąty. Nie może was tam zabraknąć!

Co tam się wydarzyło?

JUBILEUSZ DREAMSTATE EUROPE

Premierowa odsłona Dreamstate Europe w naszym kraju miała miejsce w 2019 roku. Przez te wszystkie lata zorganizowaliśmy cztery, ogromne edycje Dreamstate Europe - projektu, który z roku na rok rósł w siłę, aby w 2024 roku mówić o randze europejskiej. Tak, w tejchwili europejski odpowiednik amerykańskiego Dreamstate to jedno z największych tego typu wydarzeń Starego Kontynentu, które każdego roku przyciąga tysiące fanów dobrej muzyki, jakości oraz najlepszych wrażeń. To właśnie największe gwiazdy gatunku oraz wyjątkowa oprawa i wspomniana jakość sprawiają, że wydarzenie jest jednym z najbardziej cenionych i pożądanych eventów. 12 kwietnia po raz kolejny PreZero Arena Gliwice gościć będzie specjalne audiowizualne show - kombinację świateł, laserów i nagłośnienia. Bądźcie z nami, na piątą, jubileuszową edycję przygotowaliśmy wiele niespodzianek.

Your Trance Destination awaits.

Do tej pory ogłosiliśmy dziewięciu z dwunastu artystów, którzy wystąpią podczas Dreamstate Europe 2025. Pełen line-up poznacie już w październiku, a jest na co czekać, bo będzie to m.in. jeden z największych artystów psy-trance, jak i pozostałe gwiazdy światowego formatu! Świętujcie z nami pięciolecie Dreamstate, już 12 kwietnia w PreZero Arenie Gliwice.

Christina Novelli (Live Vocal & DJ Set)

Giuseppe Ottaviani pres. OTTAGON (European Exclusive 2025)

Jackob Rocksonn

Jeffrey Sutorius (Tribute to Dash Berlin Classic Set Vinyl)

Kai Tracid (Classic Set)

Paul Webster & Asteroid

Sander van Doorn (Producer Set)

Will Atkinson

MORA TBA…

PreZero Arena Gliwice

Partner wydarzenia: Miasto Gliwice.