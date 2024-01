Dzieci zmarłych tragicznie górników w kopalni Sobieski, otrzymają wsprcie finansowe

53-latek zmarł przed komisariatem policji. Funkcjonariusze znaleźli go w nocy

28 listopada 2023 roku w kopalni Sobieski w Jaworznie, 500 metrów pod ziemią, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło czterech górników. W trakcie napełniania rurociągu wodą przez sześcioosobową brygadę doszło do jego niekontrolowanego rozerwania. Górnicy osierocili łącznie jedenaścioro dzieci.

To właśnie do tych dzieci popłynie wsparcie finansowe. Taką decyzję podjęli radni sejmiku województwa śląskiego. Do lokalnych samorządów trafi na ten cel w tym roku 110 tys. zł. Tak zdecydowali radni. Pomoc ta zostanie rozdzielona w równych częściach między 11 dzieci. Czworo z nich pochodzi z Jaworzna, czworo z Mysłowic, a troje z Bierunia.

To już kolejne podobne wsparcie samorządu województwa dla dzieci ofiar wypadków w kopalniach regionu. W 2022 sejmik zdecydował m.in. o wsparciu 42 dzieci ofiar wypadków katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

