Ekologiczny dzień w Centrum Handlowym 3 Stawy

Centrum Handlowe 3 Stawy zna się na ekologii i promuje takie zachowania wśród swoich klientów. Ochrona środowiska jest kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju, którą galeria skutecznie realizuje już od wielu lat. Zbliżające się wydarzenie, którego partnerami są ALBA, Auchan Lasy Państwowe i O!Teatr, będzie doskonałym tego przykładem. Warsztaty edukacyjne odbędą się 30 września o godzinie 12:00 i potrwają do 16:00. Partnerem i prowadzącym warsztaty jest firma ALBA, która nauczać będzie dzieci jak poprawnie segregować odpady w gospodarstwach domowych. Oprócz zajęć praktycznych, na zainteresowanych czekać będzie również edukacyjna gra planszowa XXL oraz quiz z segregacji odpadów. Za udział w atrakcjach przewidziane są gadżety oraz owocowy poczęstunek od Auchan.

W tym samym czasie trwać będą również „Opowieści o Lesie” prowadzone przez Nadleśnictwo Katowice. Czy można zostawić w lesie skórkę od banana lub ogryzek jabłka? Co pomaga, a co szkodzi w lesie? Dlaczego warto zbierać odpadki po innych spacerowiczach? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą obecni na wydarzeniu leśniczy. Wszyscy zainteresowani mogą podejść do stanowiska Nadleśnictwa i porozmawiać o lesie, jego ekosystemie i dowiedzieć się, jak odpowiedzialnie zachowywać się w leśnej głuszy.

Następnie, od godziny 16:00 do 17:00 odbędzie się spektakl teatralny „Tararysiapaty, czyli jak ryś Ryś wpadł w tarapaty” w wykonaniu O! Teatr z Jaworzna. To kolejna dawka uśmiechu, wrażeń i wiedzy z zakresu ekologii.

- Cieszymy się, że 3 Stawy stanowią miejsce, gdzie zakupy, edukacja i odpowiedzialność ekologiczna łączą się w spójną całość. To wydarzenie jest manifestem naszej misji – budowania świadomości i promowania działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki współpracy z naszymi cenionymi partnerami jesteśmy pewni, że ten dzień przyniesie wiele korzyści zarówno dla uczestników, jak i dla środowiska. Dla nas każdy dzień to okazja, by działać w zgodzie z naturą, a to wydarzenie jest tego doskonałym uwydatnieniem – mówi Anna Waluś, Dyrektor Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach.

Dodatkowo, podczas całego wydarzenia, bo od godziny 10:00 do 19:00, za zakupy otrzymać będzie można ekologiczną torbę! Wystarczy w dniu eventu wykonać zakupy za minimum 200 zł (na maksymalnie dwóch paragonach, przy czym kwota z Auchan nie może przekraczać 100 zł), zarejestrować paragon w Punkcie Obsługi Akcji i odebrać ekologiczną torbę.

To świetna okazja na miłe i aktywne spędzenie czasu wolnego, korzystając z darmowych i bardzo wartościowych atrakcji. Ochrona planety to zadanie każdego człowieka. Należy więc wiedzieć jak poprawnie to robić, aby jej nieświadomie nie zaśmiecać jeszcze bardziej. To wydarzenie udowadnia, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i w bardzo wesoły i aktywny sposób zadziałać na rzecz naszego środowiska.

O centrum

3 Stawy w Katowicach to jedno z pierwszych centrów handlowych na Śląsku. Zlokalizowane jest zaledwie 3 km od ścisłego centrum stolicy regionu, w bezpośrednim sąsiedztwie popularnej autostrady A4 i Doliny Trzech Stawów, od której centrum wzięło swoją nazwę. Powierzchnia całkowita centrum wynosi 40 000 m², na których mieści się hipermarket spożywczy Auchan oraz sklepy i punkty usługowe takich marek jak: Empik, H&M, Rossmann, RTV EURO AGD, PEPCO, JYSK, TEDI, CCC, Half Price a także Klub Fitness Fabryka Formy. Dla klientów przygotowano łącznie 1800 miejsc na parkingach podziemnym i naziemnym. W strefie zewnętrznej centrum działają sklepy popularnych marek polskich i międzynarodowych wielu branż: market budowlany Leroy Merlin, sklepy z elektroniką - Media Markt i Media Expert, sportowe - Decathlon, a także Komfort, Action, Abra KFC, Kakadu, Outlet Nexterio i Flügger.

O Multi

Multi Corporation jest czołową ogólnoeuropejską firmą zintegrowanych usług zarządzania nieruchomościami. Od założenia w 1982 r. firma zrealizowała ponad 200 projektów nieruchomościowych obejmujących łącznie ponad 5 mln mkw. GLA o wartości prawie 13 mld euro oraz zdobywając za nie ponad 200 nagród branżowych. Multi zarządza obecnie ponad 80 nieruchomościami w Europie, w tym 6 w Polsce. Przyjmują one ponad 400 milionów klientów rocznie, którzy wydają w nich, szacunkowo, 4 miliardy euro w ponad 7200 sklepach, restauracjach i lokalach rozrywkowych. Multi oferuje pełne spektrum usług zarządczych, w tym: asset i property management, zarządzanie operacyjne, przebudowy i remonty, komercjalizację, doradztwo, obsługę prawną oraz zarządzanie zgodnością z przepisami. Dzięki swojej szczegółowej znajomości najemców handlowych, inwestorów, konsumentów oraz rynków lokalnych Multi dostarcza właścicielom nieruchomości zintegrowaną i niezależną platformę do ochrony i podnoszenia wartości aktywów w każdej fazie cyklu życia nieruchomości. Szeroka wiedza Multi z zakresu finansów, handlu i doświadczenie w kwestiach technicznych pozwoliły nam przez lata wyprzedzić branżę w kategoriach najmu, przychodu z czynszów i nowoczesnego marketingu. Multi aktywnie działa w 13 krajach. Siedziba firmy znajduje się w Holandii, a oddziały w Belgii, Niemczech, Włoszech, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainie oraz na Węgrzech, Łotwie i Słowacji. W polskim portfolio Multi znajdują się nieruchomości komercyjne zlokalizowane we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Koninie, Bielsku-Białej, Katowicach i Szczecinie.

Więcej informacji i profil firmowy na www.multi.eu/pl.

Artykuł sponsorowany