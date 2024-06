Elvis walecznie bronił swoich młodych. Bocian w trakcie bójki został poważnie ranny

To będzie najdłuższy hotel w Polsce! Znamy datę wielkiego otwarcia. Obiekt robi gigantyczne wrażenie

To pionierska metoda

Gigantyczne utrudnienia na Śląsku. Doszło do koszmarnego wypadku na autostradzie A1

Wszystko rozegrało się w gnieździe w Tąpokowicach w powiecie tarnogórskim, w wieczór przed Bożym Ciałem. Nagle do gniazda Elvis przyleciał inny ptak. Bocian wdał się w bójkę z innym bocianem broniąc swoich młodych w gnieździe.

O całej sytuacji pracowników fundacji "Mammalis", powiadomili mieszkańcy, którzy byli świadkami bójki. Dzielny Elvis, został mocno poturbowany.

- Podobno skrzydło wisi i biedny ciągnie je za sobą. Szybko wsiadamy w auto i jedziemy do Tąpkowic zobaczyć co się stało. Faktycznie stan bociana jest ciężki. Bocian w szybkim czasie trafia do kliniki. Diagnoza: otwarte złamanie. Decyzja? Próbujemy składać, aby bociek miał szanse powrotu na wolność. Operacja trwała kilka godzin. Bociana mogliśmy odebrać z kliniki o 22 - czytamy w treści zbiórki.

Operacja przebiegła pomyślnie. Jednak, by ptak powrócił do całkowitej sprawności, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. Elvis, wymaga nie tylko dalszego leczenia, ale również regularnego karmienia. Pracownicy fundacji tłumaczą, że dorosły bocian pochłania nawet ponad 1 kg pokarmów dziennie.

Rehabilitacja, żywienie i suplementacja bociana to wydatki sporej sumy. Dlatego też fundacja "Mammalis" utworzyła zbiórkę. Cel zrzutki na stronie ratujmyzwierzaki.pl opiewa na kwotę pięciu tysięcy złotych. Liczy się każda złotówka. Link do zbiórki TUTAJ

Źródło: Eska.pl